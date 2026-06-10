Portugal wint van Nigeria na doelpunt van Conceição

Portugal heeft in de kwalificatiewedstrijd tegen Nigeria gewonnen met 2-1. Cristiano Ronaldo kreeg een grote kans, maar scoorde niet. Diogo Dalot gaf Pedro Neto de 1-0, maar Nigeria kwam gelijk tegen via Akor Adams. Martínez wisselde veel spelers, maar het was uiteindelijk oud-Ajacied Conceição die de winst bezorgde met een solo-doelpunt.

De Portugezen begonnen sterk en kregen via Cristiano Ronaldo al vroeg een grote kans, maar de veteraan wist de bal in kansrijke positie niet in het doel te krijgen.

Halverwege de eerste helft viel de openingstreffer alsnog. Diogo Dalot bediende Pedro Neto, die volledig vrij opdook in het strafschopgebied en beheerst de 1-0 binnenschoof. Lang kon Portugal niet genieten van die voorsprong. Nigeria sloeg acht minuten voor rust toe: Fisayo Dele-Bashiru stuurde Akor Adams weg, waarna de spits koelbloedig afrondde: 1-1.

Martínez wisselde na de rust veel spelers. Onder anderen João Félix, Bernardo Silva, Rúben Neves en Francisco Conceição verschenen binnen de lijnen, terwijl Gonçalo Ramos Ronaldo halverwege de tweede helft afloste. Het was uiteindelijk oud-Ajacied Conceição die Portugal de winst bezorgde. Hij begon aan een solo vanaf de rechterflank, slalomde langs meerdere verdedigers en schoot vervolgens fraai in de verre hoek





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