Portugal start met een overtuigende zege tegen Congo op het WK 2025. Ronaldo maakt zijn zesdeWK-debuut en scoort doel, terwijl Congo's verdediging een blauwe muur vormt.lees de analyse.

Portugal tikt geduldig de bal rond op zoek naar een opening, terwijl Congo zich diep opstelt achter de bal. De loopacties van João Neves , die vaak diep opduikt bij de spits Cristiano Ronaldo , trekken een Congo lese verdediger met zich mee, waardoor het soms lijkt alsof Congo met zes man achter de bal staat: een ware blauwe muur.

Maar het is puur verdedigen? Nee, ook Congo kent gevaarlijke momenten. Via diepe voorzetten en acties van Bakambu en Wissa wordt het Portugees doel bedreigd, maar de verdediging van Portugal blijft staan. In de openingsfase domineert Portugal en dat leidt tot de openingstreffer: João Neves, ondanks zijn bescheiden lengte van 1,74 meter, profiteert van zijn sprongkracht en timing om met een kopbal raak te koppen.

Het NRG Stadium in Houston, het thuisfort van de American footballers Texans, heeft een gesloten dak, wat goed is want buiten zijn er zware regenval en overstromingen. Binnen is het veld door sproeiers bevochtigd, klaar voor een spectaculaire wedstrijd. Portugal begint passies en tikt de bal veilig rond. De sterren van Portugal zijn bekend: Nuno Mendes, Vitinha en João Neves starten, terwijl Cristiano Ronaldo als aanvoerder zijn zesde WK speelt, waarmee hij in de voetsporen van Lionel Messi treedt.

Hij is nu 41 jaar en 132 dagen oud, waarmee hij de tiende veertiger is die op een WK speelt. Alleen drie spelers waren ouder: Roger Milla (1994, 42), Faryd Mondragón (2014, 43) en Essam El Hadary (2018, 45). Ronaldo wil met zijn aanvoerdersbandhistoricus worden en hoopt de topscorer aller tijden voor Portugal te worden. Congo heeft ook zijn helden.

De aanvoerder, de 31-jarige verdediger, is na zijn terugkeer naar de Franse competitie (van Marseille naar Lille) nog steeds een rots in de branding voor Congo. De 21-jarige middenvelder, actief bij Sunderland, brengt dynamiek in het middenveld. En de 35-jarige spits van Real Betis, die nog één goal nodig heeft om de Congolese recordtopscorer Dieumerci Mbokani (22 goals) in te halen. Overige nieuws: Zweden traint zonder Alexander Isak, die individueel herstelt in Dallas na de openingswedstrijd.

Nederlands elftal trainde volledig in Kansas City, met een opgeknapt Jan Paul van Hecke. Vanavond staat ook Engeland-Kroatië op het programma, een herhaling van de WK-halve finale van 2018 en de EK-finale van 2024. Harry Kane is vol vertrouwen, maar bondscoach Dalic verwacht een evenwichtige en geweldige wedstrijd. De wedstrijd tussen Portugal en Congo vindt plaats in Houston, Portugal moet without de geblesseerde Rúben Dias, maar de selectie is rijk aan talent





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