Portugal heeft het oefenduel tegen Chili gewonnen, maar het duel met tien man was vooral een bron van zorgen voor de selectie. De rode kaart van Diogo Leão zorgde voor een bittere nasmaak en maakt hem onzeker voor de eerste WK-wedstrijd tegen Congo.

Portugal heeft het oefenduel tegen Chili gewonnen, maar het duel met tien man was vooral een bron van zorgen voor de selectie. De rode kaart van Diogo Leão zorgde voor een bittere nasmaak en maakt hem onzeker voor de eerste WK-wedstrijd tegen Congo .

Volgens de FIFA-regels wordt schorsingen uit vriendschappelijke wedstrijden normaal gesproken uitgezeten in andere oefenduels, maar alleen als de FIFA de overtreding als uitzonderlijk ernstig beoordeelt of de straf verzwaart, mist Leão alsnog het duel met Congo. De selectie heeft nog steeds hoop dat Leão op tijd zal herstellen en tegen Congo aan de slag kan gaan. De wedstrijd tegen Chili was een goede test voor de selectie en heeft laten zien dat Portugal nog steeds een sterk team is.

De aanwezigheid van Cristiano Ronaldo was een belangrijk punt in de wedstrijd en heeft laten zien dat hij nog steeds een grote invloed heeft op het team. De jongere spelers kijken tegen hem op en hij draagt altijd iets bij aan het team. De selectie heeft nu nog een paar dagen de tijd om zich voor te bereiden op de eerste WK-wedstrijd tegen Congo en heeft nog steeds hoop dat Leão op tijd zal herstellen.

De wedstrijd tegen Congo zal een grote uitdaging zijn voor Portugal, maar de selectie heeft nog steeds vertrouwen in hun mogelijkheden





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