Porto heeft een belangrijke overwinning behaald op Estrela, waardoor de ploeg dichter bij de landstitel komt. Deniz Gül was met twee doelpunten cruciaal voor de overwinning, terwijl Jovane Cabral de aansluitingstreffer voor Estrela maakte.

Benfica boekte afgelopen weekend een overtuigende 4-1 overwinning op Moreirense FC, waardoor de rivalen uit Porto een reactie moesten geven in hun uitwedstrijd tegen Estrela , een team dat verwikkeld is in de strijd tegen degradatie.

De wedstrijd begon voortvarend voor Porto, dat al na zeventien minuten de leiding nam. Een duidelijke overtreding op de zeventienjarige Oskar Pietuszweski, waarbij hij door Kevin Jansson tegen het gras werd gewerkt, resulteerde in een strafschop. Deniz Gül nam de verantwoordelijkheid en schoot de penalty feilloos binnen. Twintig minuten later vergrootte Gül de voorsprong naar 0-2 met een prachtige kopgoal, voortkomend uit een uitstekende voorzet van rechtsback Alberto Costa.

Met Pablo Rosario, de voormalige middenvelder van PSV, in de basiself leek Porto op weg naar een comfortabele overwinning. Echter, na de rust toonde Estrela een aanzienlijk ander gezicht. De thuisploeg nam het initiatief en werd steeds gevaarlijker, met name via rechtsbuiten Abraham Marcus, die zichzelf kwalijk nam dat hij de aansluitingstreffer niet kon produceren. De spanning steeg aanzienlijk toen Estrela tien minuten voor het einde van de wedstrijd alsnog de aansluiting vond.

Sydney van Hooijdonk, recentelijk transfervrij overgekomen van NAC Breda, plaatste zich achter een vrije trap. Een opmerkelijke parallel met het verleden, aangezien zijn vader Pierre in 2001 op dezelfde manier, vanaf een vergelijkbare positie, een doelpunt scoorde tegen SC Freiburg. In plaats van voor een directe poging tot scoren te kiezen, opteerde Sydney echter voor een harde voorzet. Deze beslissing bleek cruciaal, want de Kaapverdische international Jovane Cabral kopte de bal feilloos binnen.

De supporters van Estrela werden opnieuw hoopvol en geloofden in een punt tegen de koploper. De laatste minuten waren vol spanning, maar ondanks de inzet van Estrela bleef een gelijkmaker uit. De overwinning betekent dat de landstitel voor Porto en trainer Sérgio Conceição haast niet meer te ontgaan is. Met nog drie wedstrijden te spelen heeft Porto een indrukwekkende 82 punten verzameld.

Benfica volgt op een afstand met 75 punten, terwijl Sporting Lissabon, met 71 punten, nog twee wedstrijden tegoed heeft en later op zondagavond uit speelt tegen AFS. De prestatie van Porto is opmerkelijk, gezien de competitieve aard van de Portugese Primeira Liga. De consistentie van de ploeg, gecombineerd met de individuele kwaliteiten van spelers als Deniz Gül en Pablo Rosario, heeft hen in een uitstekende positie gebracht om de landstitel te veroveren.

De wedstrijd tegen Estrela toonde aan dat Porto veerkrachtig is en in staat is om te winnen, zelfs wanneer ze niet op hun best spelen. De supporters van Porto kunnen zich nu opmaken voor de laatste fase van het seizoen, in de hoop dat hun team de titel veilig kan stellen en een succesvol seizoen kan bekronen. De druk op Benfica en Sporting zal toenemen, aangezien zij Porto nog moeten zien in te halen.

De komende wedstrijden zullen cruciaal zijn in de strijd om de Portugese landstitel





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Porto Estrela Deniz Gül Pablo Rosario Sydney Van Hooijdonk Jovane Cabral Portugese Liga Primera Liga Voetbal Landstitel

United States Latest News, United States Headlines

