Pornosite Motherless met misbruikbeelden uit de lucht gehaald

De pornosite Motherless, waar beelden van misbruik en stiekem gefilmd materiaal stonden, is uit de lucht gehaald. Het OM doet onderzoek naar de site, die draait op servers in Steenbergen. Uit onderzoek bleek dat de site nauwelijks werd aangepakt, ondanks duizenden meldingen over illegale video's.

De pornosite Motherless, waar beelden van vrouwen te vinden waren die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd, is donderdagavond laat uit de lucht gehaald. Dit meldt de NOS.

De site draait al zeker sinds 2024 op een server die in Steenbergen staat. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur bleek dat de website nauwelijks wordt aangepakt. De website is ondergebracht bij Nforce, een hostingbedrijf in Steenbergen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft actie ondernomen naar aanleiding van berichtgeving van de NOS.

Momenteel doet het OM strafrechtelijk onderzoek. Of het strafrechtelijk onderzoek zich ook richt op Nforce, kan een woordvoerder niet zeggen. Het onderzoek zit in een heel vroeg stadium, we kunnen niet meer zeggen dan dat de site uit de lucht is gehaald. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat de IP-adressen van Motherless sinds donderdagavond half elf onbereikbaar zijn.

Eerder zag het bedrijf dat Motherless in de lucht houdt, geen aanleiding om de site uit de lucht te halen. Het bedrijf is vrijdag telefonisch niet bereikbaar voor commentaar. Op de site waren op grote schaal video's te vinden in rubrieken als 'incest'. De site kwam vorige maand in het nieuws doordat CNN er 20.000 video's vond waarop te zien waren hoe mannen hun vrouwen in hun slaap misbruiken.

De zender deed onderzoek naar dergelijk materiaal naar aanleiding van de Franse zaak rond Gisèle Pelicot. De NOS analyseerde 20.000 video's die tussen vrijdag 1 en 7 mei op de voorpagina van Motherless verschenen, en analyseerde de tags die gebruikers erbij vermelden. Daarbij was 'incest' na 'teen' en 'amateur' de populairste categorie, met ruim 1000 video's die samen 60 miljoen keer werden bekeken.

De meest bekeken video in de afgelopen week, met 4,2 miljoen views, is ondergebracht in de categorieën 'incest' en 'rape', in combinatie met 'school girl' en 'sister'. Expertisebureau online misbruik Offlimits kreeg alleen al dit jaar bijna 142 meldingen binnen over maar liefst 12.000 video's op Motherless. Van die 142 meldingen ging het in 25 gevallen om kinderporno. De site reageerde niet op vragen om commentaar, wel werd in de gevallen van kinderporno de informatie snel verwijderd.

Donderdag zei de directeur van Nforce, Simon Elimeleh nog dat hoewel er veel klachten over Motherless zijn, dat niet betekent dat de site niet deugt. Het toont slechts aan dat het nodig is om die informatie op te merken, te verwijderen en ervoor te zorgen dat dat gebeurt. Ook gaf hij aan dat zij geen controle hebben over de inhoud van de site. Motherless is primair zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van illegale beelden, zei hij.

Als klanten dat consequent niet doen, kunnen we de dienstverlening beëindigen. Ook kan dan de politie worden ingeschakeld. Elimeleh benadrukte dat Nforce-klanten kinderporno consequent en snel verwijderen. Wij hebben zelf geen toegang tot de systemen van klanten en kunnen dat niet namens hen doen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Misbruik Pornosite OM Steenbergen Nforce

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pornosite met misbruik- en drogeervideo’s draait via servers in SteenbergenDe website Motherless, waar op grote schaal beelden kunnen worden gevonden die duiden op misbruik en soms zelfs kinderporno, draait al zeker sinds 2024 op een server die in Steenbergen staat. Maar de website wordt nauwelijks aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur.

Read more »

Iran en Amerika beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt-het-vurenDe Verenigde Staten en Iran zijn in conflict nadat Iran beweert dat de VS eerst twee Iraanse schepen heeft aangevallen in de Straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran op drie Amerikaanse torpedobootjagers heeft geschoten zonder aanleiding.

Read more »

Pornosite Motherless uit de lucht na onderzoek OMDe pornosite Motherless, waar beelden van misbruik en stiekem gefilmd materiaal stonden, is uit de lucht gehaald. Het OM onderzoekt de zaak na berichtgeving van de NOS. De site stond sinds 2024 op Nederlandse servers en had categorieën zoals 'incest'. CNN vond eerder 20.000 video's met misbruik in slaap, en Offlimits kreeg bijna 142 meldingen over 12.000 video's, waaronder 25 gevallen van kinderporno. Nforce had eerder geen aanleiding om de site te verwijderen, maar vroeg wel om uitleg.

Read more »

Pornosite met misbruik- en drogeervideo's uit de lucht gehaald door OMDe pornosite Motherless, waar beelden van vrouwen te vinden waren die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd, is donderdagavond laat uit de lucht gehaald, dat meldt de NOS. De site draait al zeker sinds 2024 op een server die in Steenbergen staat. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur bleek dat de website nauwelijks wordt aangepakt.

Read more »