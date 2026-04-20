Politieke storm in Hoogeveen na advies voor voortzetting zittende coalitie

Informateur Jan Zwiers adviseert de huidige coalitie in Hoogeveen te continueren, wat leidt tot felle kritiek van Forum voor Democratie en interne spanningen in de gemeenteraad.

De politieke arena in Hoogeveen staat in het teken van continuïteit en stevige discussies na het advies van informateur Jan Zwiers. In een raadsvergadering die gekenmerkt werd door gespannen verhoudingen, presenteerde Zwiers, de burgemeester van Midden-Drenthe, zijn bevindingen in een blauw mapje.

Zijn advies is helder: de huidige coalitie, bestaande uit Gemeentebelangen, VVD, GroenLinks-PvdA en de ChristenUnie, moet de formatiegesprekken voortzetten om de komende jaren de koers van de gemeente te bepalen. Dit voorstel is direct een heet hangijzer geworden, aangezien het de status quo handhaaft terwijl de verkiezingsuitslag een veranderend politiek landschap liet zien. Voor de gevestigde partijen biedt dit advies een pad naar stabiliteit, maar de oppositie spreekt schande van dit besluit. Forum voor Democratie (FVD), de grote winnaar van de recente verkiezingen met een groei van twee naar vijf zetels, reageerde woedend op de aanbeveling van Zwiers. Fractievoorzitter Vincent Vos sprak van een klap in het gezicht van de kiezer. Volgens Vos is Hoogeveen duidelijk naar rechts opgeschoven, wat zich zou moeten vertalen in een andere bestuurlijke samenstelling. Hij stelt dat de democratische stem van de burger hiermee wordt genegeerd. Tijdens zijn betoog haalde Vos scherp uit naar de zittende partijen. Hij verweet Gemeentebelangen en de VVD dat zij hun belofte om daadwerkelijk actie te ondernemen niet zijn nagekomen en vroeg zich hardop af wat de toevoegde waarde van de huidige coalitie voor de inwoners van Hoogeveen eigenlijk is geweest. Daarnaast laaiden oude vetes op toen Vos zich richtte tot Rolinka Klooster en Harald Knegt van Echt Hoogeveen. Deze raadsleden waren voorheen verbonden aan FVD, maar splitsten zich direct na de verkiezingen af na een conflict over voorkeursstemmen en de samenstelling van de fractie. Vos beschuldigde hen ervan het succes van de partij de nek om te hebben gedraaid. Aan de andere kant van het politieke spectrum reageerde Hilma Hooijer van Gemeentebelangen kalm op de beschuldigingen. Zij erkende weliswaar de verschuiving in het electoraat, maar benadrukte dat meerdere partijen winst hebben geboekt en dat de onderlinge verhoudingen binnen de huidige coalitie uitstekend zijn. De focus van haar partij ligt op inhoudelijke samenwerking en het behouden van een bestuurbare gemeente. Terwijl de formatiegesprekken van start gaan, blijft de sfeer in de raadszaal grimmig. Het politieke debat in Hoogeveen is duidelijk nog niet gestreden, en de roep om verandering vanuit de oppositie botst frontaal met de wens voor rust en stabiliteit vanuit het bestuur





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hoogeveen Gemeenteraad Formatie FVD Coalitie

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »