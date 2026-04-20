Politieke storm in Den Haag: oproep tot intrekking verplaatsing afvalbedrijven Vlietzone

De Haagse gemeenteraad eist dat wethouder Verschuure de plannen voor een afvalcluster in de Vlietzone intrekt wegens het schenden van politiek vertrouwen.

Een aanzienlijke politieke storm trekt over het Haagse stadhuis, waar het college van burgemeester en wethouders onder grote druk staat om de omstreden plannen voor de verplaatsing van afvalbedrijven van de Binckhorst naar de Vlietzone onmiddellijk in te trekken.

De kritiek is niet mals: diverse fracties in de gemeenteraad, waaronder de VVD, SP, Partij voor de Dieren en ChristenUnie/SGP, beschuldigen wethouder Klaas Verschuure van D66 ervan de raad opzettelijk te hebben misleid en buitenspel te hebben gezet. De kern van het conflict ligt bij het negeren van een recente, bijna unanieme motie waarin de raad expliciet stelde dat er geen onomkeerbare stappen genomen mochten worden wat betreft de Vlietzone als nieuwe locatie voor deze bedrijvigheid. Desondanks presenteerde Verschuure kort na de verkiezingen een besluit waarin deze locatie als enige serieuze optie werd aangewezen, wat door de raad als een grove schending van het politieke vertrouwen wordt beschouwd. De verontwaardiging in de raadzaal is groot, waarbij fractievoorzitters benadrukken dat een betrouwbaar bestuur gebaseerd moet zijn op samenwerking en het respecteren van gestelde kaders. Volgens de betrokken raadsleden is de huidige koers van het college onacceptabel omdat deze voorbijgaat aan de democratische controle en de uitdrukkelijke wens van de volksvertegenwoordiging. Naast de politieke onvrede groeit ook het maatschappelijk verzet gestaag; een petitie tegen de verplaatsing naar de Vlietzone is inmiddels al meer dan 3300 keer ondertekend, wat aangeeft dat de bewoners zich eveneens niet gehoord voelen door het stadsbestuur. De oproep is helder: het besluit moet van tafel en de gemeente moet in gezamenlijkheid met alle betrokkenen zoeken naar een oplossing die wel op draagvlak kan rekenen. De onrust beperkt zich bovendien niet tot de gemeentelijke grenzen van Den Haag. Ook op provinciaal niveau heerst er grote irritatie over de gang van zaken. Het provinciebestuur ligt onder vuur omdat zij aangaven de verkenning van de Vlietzone te steunen, terwijl ook daar eerder unaniem is uitgesproken dat dergelijke afvalbedrijven daar niet thuishoren vanwege de groene status van het gebied langs de A4. Hierdoor is er voor aanstaande woensdag een actualiteitendebat aangevraagd in de Provinciale Staten. Het is duidelijk dat het college van Den Haag een politiek mijnenveld heeft gecreëerd door het eigen belang en de haast van het verhuisproces boven de gemaakte afspraken met zowel de gemeenteraad als de provincie te stellen. De komende week zal cruciaal zijn voor de positie van wethouder Verschuure en de toekomst van de Vlietzone





