Politieke ontwrichting bedreigt openingsWK Mexico: vijf crises om}'

Onder de openingswedstrijd van het WK in Mexico hangen meerdere crises samen die het evenement kunnen storen. Van lerarenstakingen en juridische conflicten om stadioortoe tot demonstraties van families van vermisten en weersproblemen: een overzicht van de grootste dreigingen.

Onder de openingswedstrijd van het WK tussen Mexico en Zuid-Afrika hangt een politieke tijdbom die het feestelijke karakter ernstig bedreigt. Voor veel Mexicanen biedt het wereldkampioenschap voetbal de ideale gelegenheid om hun onvrede over de overheid lucht te geven.

Een Duits medium signaleert niet één maar vijf grote problemen die de start van het toernooi, dat komende donderdag van start gaat, in gevaar kunnen brengen. De meest acute dreiging komt van de radicale vleugel van de Mexicaanse lerarenvakbond. Deze demonstranten hebben onder meer hun pijlen gericht op de openingsceremonie en -wedstrijd. Hun eis is een significante loonsverhoging, en als teken van hun vastberadenheid hebben ze al een protestkamp opgezet inMexico-Stad.

Eerder deze maand escaleerden confrontaties met de Mexicaanse politie volledig: demonstranten blokkeerden belangrijke snelwegen en staken metershoge WK-voetbalbeelden in brand. Hun boodschap is onmisverstandelijk: "Als er geen oplossing komt, zal de bal niet rollen". Een tweede, juridisch conflict dreigt de openingswedstrijd te verstoren. Het gaat om duizenden stadionplaatsen in het Azteca Stadion, thuisbasis van de opening.

Eigenaren van luxe loges en seizoenskaarthouders, die sinds de jaren zestig een traditie hebben van gratis toegang, staan lijnrecht tegenover de FIFA. De wereldvoetbalbond wil deze plaatsen juist commercieel verkopen. Hoewel een rechter recentelijk de kaarthouders in het gelijk stelde, blijft de situatie gespannen. Er wordt zelfs gedreigd met geweldige optreden als supporters donderdag zouden worden geweigerd toegang tot de stadion.

Een derde aandachtspunt is deproblematiek rond vermiste personen. Families van de naar schatting 130.000 vermisten in Mexico willen bij het Azteca Stadion een demonstratie houden om aandacht te vragen voor hun zaak. Ze verspreiden daarvoor zelfs namaak-Paninistickers, de officiële WK-waarschuwingsstickers, maar dan voorzien van foto's van hun verdwenen familieleden. Deze actie dreigt de opening van het toernooi te overschaduwen.

De onrust is echter niet lokaal beperkt tot Mexico-Stad. In en rond Guadalajara en Monterrey, andere speelsteden, dreigen boeren en vrachtwagenchauffeurs belangrijke snelwegen te blokkeren. Boeren protesteren tegen lage voedselprijzen, terwijl de chauffeurs het gewapende overvallen op de weg willen aanpakken. Deze blockades kunnen de bereikbaarheid van alle speelsteden onder druk zetten en het verkeer van supporters ernstig belemmeren.

Naast dit sociale onrust speelt ook het weer een huvudrolle. Door aanhoudende regenval staan delen van Mexico-Stad onder water, met onbegaanbare wegen, uitgevallen metroverbindingen en lokale stroomstoringen tot gevolg. Het noodweer wordt verwacht nog dagen aan te houden, wat de komst van tienduizenden buitenlandse supporters aanzienlijk bemoeilijkt. Samen vormen deze factoren een complexe uitdaging voor de organisatie van het WK en laten zien dat het toernooi plaatsvindt tegen een achtergrond van diepgaande maatschappelijke spanningen





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