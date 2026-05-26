Politiek wil nieuw onderzoek naar sektes en landelijk meldpunt

De politiek in Den Haag wil dat er nieuw onderzoek komt naar de problemen rond sektes in ons land. Dit omdat het laatste onderzoek dateert van 2013 en er geen zicht is op de huidige stand van zaken. Ook wil de politiek via een zogenoemd rondetafelgesprek in conclaaf met zowel slachtoffers als professionals.

Ook wil de politiek via een zogenoemd rondetafelgesprek in conclaaf met zowel slachtoffers als professionals. Aanleiding vormt de berichtgeving rond de omstreden Pater Pio-sekte in Tubbergen. Het bijzondere aan dit genootschap is dat de leider en enkele van haar secondanten al in de jaren negentig zijn veroordeeld, maar dat ze ook daarna nog dertig jaar konden doorgaan. In die drie decennia deden zich tal van misstanden voor.

Uit journalistiek onderzoek bleek dat diverse toezichthoudende instanties al die tijd hopeloos langs elkaar heen werkten. Het dossier Pater Pio was voor de veertien Twentse burgemeesters vorig jaar aanleiding een brandbrief richting Den Haag te sturen, waarin ze onder meer pleitten voor de terugkeer van een landelijk sektemeldpunt. Nederland kende tot 2020 het meldpunt Sektesignaal, maar dit werd wegbezuinigd.

En dat terwijl Nederland naar schatting nog altijd meer dan tweehonderd sektes telt, waarbij in tientallen gevallen sprake is van hele concrete signalen van misstanden. Juist het dossier Pater Pio vormt volgens de Twentse burgemeesters dan ook het bewijs dat het in Nederland ontbreekt aan centrale regie. Justitieminister Van Weel gaf echter amper gehoor aan de noodkreet van de Twentse burgemeesters. Wel kondigde hij een nieuw wetsartikel aan, waarin zogenoemde psychische manipulatie strafbaar wordt gesteld.

Sekteleiders gebruiken juist die psychische dwang om hun volgelingen in het gareel te houden. De Twentse burgemeesters vinden de aangekondigde maatregelen van de minister echter niet ver genoeg gaan.

'Die centrale regie moet er echt komen. Dat meldpunt is absoluut noodzakelijk', aldus Anko Postma vanmiddag. Hij treedt op als woordvoerder namens de Twentse burgemeesters. In afwachting van de nieuwe wet willen de Tweede Kamerleden die vanmiddag het symposium bijwoonden dat er alvast wordt bekeken wat de huidige juridische mogelijkheden zijn tegen sekteleiders met foute bedoelingen.

Kamerlid Mutluer (GroenLinks-PvdA) wil verder - 'onder het motto meten is weten' - dat er nieuw onderzoek komt naar onder meer het aantal sektes in ons land en de misstanden die zich voordoen. Maar ook neemt ze het initiatief tot een zogenoemd rondetafelgesprek. Daarmee krijgt het symposium van vanmiddag nu ook een politiek vervolg.

Tijdens een dergelijk rondetafelgesprek gaan de parlementariërs in conclaaf met niet alleen slachtoffers, maar ook professionals die beroepshalve met sektes te maken krijgen, onder wie de politie en zorgverleners. Zij kunnen dan aangeven welke handvatten ze zouden willen om sektes aan banden te leggen. Tijdens het symposium van vanmiddag bleek verder dat strengere regelgeving in ons land nodig is vanwege het zogenoemde waterbedeffect.

Omdat Frankrijk, Engeland en België strakker optreden tegen gesloten groeperingen, wijken sekteleiders in de praktijk vaak uit naar Nederland. Omdat hier amper toezicht is, weten ze vervolgens onder de radar te blijven; buiten het zicht van de toezichthoudende autoriteiten. Tijdens het symposium vertelden ook slachtoffers als Israël van Dorsten (bekend van 'Ruinerwold'), Jan van der Winden, die jarenlang zat opgesloten in een antroposofische beweging en Evelien Vaags (Pater Pio-sekte) over hun traumatische ervaringen.

Ook zij willen dat Nederland weer een landelijk meldpunt krijgt en dat er onderzoek komt naar de huidige stand van zaken rond sektes in ons land.

'We zijn erg blij dat met het rondetafelgesprek de politiek het niet alleen bij woorden laat, maar ook concreet actie onderneemt', aldus Evelien Vaags uit Haaksbergen





