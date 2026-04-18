Politieachtervolging eindigt met zware crash en aanhouding in Arnhem

Een achtervolging door de politie, begonnen in Velp, eindigde in de nacht van vrijdag op zaterdag met een zware crash op de kruising van de Rosendaalsestraat en Monnikensteeg in Arnhem. De vluchtende auto kwam tegen een boom tot stilstand, waarbij drie inzittenden gewond raakten. Eén van hen is aangehouden op verdenking van strafbare feiten. De brandweer moest ter plaatse komen om een beginnende brand te voorkomen. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

In de vroege zaterdagochtend, rond kwart voor vier, is een politieachtervolging in Arnhem op dramatische wijze tot een einde gekomen. De achtervolging, die zijn oorsprong vond in het naburige Velp, voerde met aanzienlijke snelheid richting de stadsgrenzen van Arnhem . Het vluchtende voertuig zou tijdens de achtervolging zelfs een politiewagen hebben geraakt, zo meldt een ter plaatse aanwezige verslaggever van 112-nieuws.

Verschillende politie-eenheden waren betrokken bij de intensieve achtervolging, wat de ernst van de situatie onderstreepte. Uiteindelijk, op de kruising van de Rosendaalsestraat en de Monnikensteeg, verloor de bestuurder de controle over het stuur. De auto schoot van de weg en kwam met volle kracht tegen een boom tot stilstand. De impact van de botsing was enorm. Drie inzittenden van het voertuig raakten gewond en moesten met ambulances naar het ziekenhuis worden gebracht voor verdere medische zorg. Opmerkelijk genoeg is één van de gewonde inzittenden direct na het incident aangehouden. De verdenking luidt dat deze persoon zich schuldig heeft gemaakt aan diverse strafbare feiten, hoewel specifieke details hierover nog niet zijn vrijgegeven door de politie. De nasleep van de crash was eveneens hectisch. Direct na de botsing begon de auto hevig te roken, wat de vrees aanwakkerde voor een mogelijke brand. Om dit te voorkomen en de situatie veilig te stellen, werd de brandweer met spoed ter plaatse geroepen. De brandweerlieden konden de dreigende brand voorkomen en de wagen onder controle krijgen. De politie heeft inmiddels een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de exacte omstandigheden die leidden tot dit incident. De aanleiding van de oorspronkelijke achtervolging blijft vooralsnog onduidelijk. De politie werkt eraan om de precieze toedracht te achterhalen en zal naar verwachting in de komende uren meer informatie naar buiten brengen. Voor de meest actuele updates over dit en andere 112-meldingen, wordt verwezen naar het liveblog van de nieuwszender





