Politie waarschuwt voor golf van frauduleuze webwinkels via Facebook en Instagram

De politie waarschuwt consumenten met klem voor een groeiende trend van misleidende advertenties op sociale mediaplatforms zoals Facebook en Instagram . Volgens recente bevindingen maken malafide actoren op grote schaal reclame voor honderden nepwebwinkels die specifiek zijn ontworpen om onwetende kopers te lokken met onrealistisch hoge kortingen.

Gijs van der Linden, de teamleider van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting, benadrukt dat wie op deze websites bestelt, gegarandeerd niets geleverd krijgt. Hoewel oplichters ook gebruikmaken van kanalen zoals Google, Snapchat en TikTok, blijkt het overgrote deel van deze frauduleuze uitingen zich te concentreren op de platformen van Meta. De cijfers zijn zorgwekkend: sinds juni is een totaal van 535 websites officieel aangemerkt als criminele webwinkels, waarbij 273 van deze sites actief adverteerden via Facebook en Instagram.

Dit betekent dat meer dan de helft van de onderzochte valse winkels gebruikmaakt van de infrastructuur van Meta om slachtoffers te vinden. Vanwege de complexiteit om deze internationale oplichters op te sporen, richt de politie zich primair op het offline halen van de nepsites om verdere schade te voorkomen. Een concreet voorbeeld van deze tactiek is het verhaal van Tanja uit Amsterdam, een liefhebber van wandelen die slachtoffer werd van een zeer overtuigende scam.

Zij kwam op Facebook een advertentie tegen van de bekende buitensportzaak Bever, waarbij een korting van maar liefst 80 procent werd beloofd. Gezien de hoge kosten van kwalitatieve outdoorkleding was de verleiding te groot om niet te klikken. Tanja kwam terecht op een website die visueel vrijwel identiek was aan de officiële webwinkel van Bever, inclusief herkenbare productcategorieën zoals schoenen, drinkflessen en jassen.

In haar enthousiasme voor de naderende lente selecteerde zij een broek, een jas en een rugzak voor een totaalbedrag van 85 euro. Pas toen er na verloop van tijd geen bevestigingsmail arriveerde, ontstond er twijfel. Bij controle van haar bankafschriften bleek dat het geld was overgemaakt naar een onbekende rekening in het buitenland, wat het definitieve bewijs leverde dat zij was opgelicht.

Tanja vertelt dat zij zich schaamde over het incident, juist omdat zij normaal gesproken degene is die haar vader en kinderen waarschuwt voor onveilige links op internet. Uit onderzoek van de NOS is gebleken dat de oplichter achter de nepsite van Bever in een zeer korte periode tussen 13 en 22 maart zeker 25 verschillende advertenties heeft geplaatst op de platformen van Meta. Deze reclames zijn in ruim een week tijd tienduizenden keren vertoond aan potentiële slachtoffers.

Wanneer de NOS Meta vroeg naar de redenen waarom dit soort frauduleuze advertenties niet preventief worden tegengehouden, bleef een inhoudelijk antwoord uit. Het bedrijf adviseert gebruikers enkel om verdachte advertenties te melden, maar volgens Van der Linden is dit een reactieve maatregel die vaak te laat komt. De politie pleit voor een proactievere aanpak van Meta, zodat oplichters simpelweg geen kans krijgen om hun valstrikken te verspreiden.

Wanneer een advertentie immers al tienduizenden keren is gezien, is de kans statistisch gezien zeer groot dat er mensen op ingaan. Om toekomstige slachtoffers te voorkomen, adviseert de politie om uiterst voorzichtig te zijn bij aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn. Een korting van 80 procent is in de meeste gevallen een rode vlag.

Indien men toch besluit op een link te klikken, is het cruciaal om de URL in de adresbalk van de browser zorgvuldig te controleren om te verifiëren of men zich daadwerkelijk op de officiële website van de betreffende winkel bevindt. De veiligste methode is om nooit direct op een advertentie te klikken, maar handmatig de naam van de winkel in een zoekmachine in te typen of direct het bekende webadres in te vullen.

Tanja hoopt dat haar verhaal anderen zal waarschuwen en benadrukt dat het belangrijk is om over dit soort incidenten te praten, zodat de daders minder kans krijgen om succesvol te opereren door het collectieve bewustzijn over cybercriminaliteit te vergroten





