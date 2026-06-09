Politie verstuurt jonge vissers bij zwemplas Nijstad in Hoogeveen wegens verbod

Bij de zwemplas Nijstad in Hoogeveen is afgelopen weekend een groep jonge vissers door de politie weggestuurd omdat ze weigerden te vertrekken nadat medewerkers van het strandpaviljoen hun verzochten te gaan. Sinds maart is vissen bij de plas verboden vanwege de komst van een vakantiepark, maar sommigen blijven zich niet aan het verbod te houden, wat spanningen veroorzaakt.

Een groepje jonge vissers is afgelopen weekend door de politie weggestuurd bij de zwemplas Nijstad in Hoogeveen . Medewerkers van het naastgelegen strandpaviljoen vroegen de jongeren weg te gaan, maar ze weigerden dit.

Sinds maart is het verboden om te vissen bij de plas, vertelt Bart Zuidema, eigenaar van het terrein.

"Voorheen waren er vijf visplekken die werden verhuurd door een exploitant. Dat contract is in maart afgelopen en niet verlengd. Er komt een vakantiepark bij de plas en daarom is er geen ruimte meer voor vissers.

" Zuidema betreurt het voorval van afgelopen weekend: "De jongeren hadden een grote mond naar het personeel van het paviljoen en wilden niet luisteren. Daarop is de politie gebeld.

" Het bestuur van hengelsportvereniging Het Vette Baarsje in Hoogeveen is niet rouwig om het wegvallen van de plas als visplek: "Ik snap het besluit, er staan daar luxe huizen. Villa's en een visserstent lijken mij geen goed huwelijk", vertelt bestuurslid Alfred Gruppen. Dat er toch af en toe nog vissers zitten, keurt Gruppen af, al heeft hij er ook wel een verklaring voor: "Vissers zijn boefjes en boefjes doen wat niet mag.





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