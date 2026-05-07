Politie pakt 39-jarige man op na gewelddadige overval op Kruidvat in Emmen

Een man uit Emmen is aangehouden na een overval op een drogisterij in de Monetpassage. De politie zette Burgernet in om de verdachte snel op te sporen.

Gisteravond rond 18.40 uur veranderde de rustige sfeer in het centrum van Emmen plotseling in een scene van grote spanning en onrust. In de Monetpassage, een plek die normaal gesproken bekend staat om zijn gezellige winkels en dagelijkse passanten, vond een schokkende gebeurtenis plaats die de aanwezigen in shock achterliet.

Een onbekende dader drong met kracht de lokale Kruidvat-winkel binnen met het duidelijke doel om een buit te maken. De overvaller gedroeg zich zeer dreigend tegenover het aanwezige winkelpersoneel, waardoor er direct een sfeer van angst en onzekerheid ontstond binnen de muren van de drogisterij. Terwijl de medewerkers probeerden adequaat te reageren op deze onverwachte en beangstigende situatie, eiste de dader goederen of geld op.

Nadat hij zijn doel had bereikt, rende de man snel de winkel uit en verdween hij te voet in de straten van de stad, waarbij hij probeerde onopgemerkt te blijven in de avonddrukte. Hoewel de exacte aard en de totale waarde van de buit op dit moment nog niet officieel door de autoriteiten zijn vrijgegeven, is het duidelijk dat de dader met een aanzienlijke hoeveelheid spullen is vertrokken.

Gelukkig zijn er bij dit gewelddadige incident geen fysieke gewonden gevallen, maar de psychologische impact op de medewerkers die getuige waren van de dreigementen is onmiskenbaar groot. De reactie van de politie van Drenthe was direct en resoluut na het binnenkomen van de melding. Kort na de noodkreet kwamen meerdere politie-eenheden met hoge snelheid naar de Monetpassage om de situatie onder controle te krijgen.

Bij aankomst begonnen de agenten onmiddellijk met het veiligstellen van de plaats delict en het horen van de eerste getuigen die nog in de buurt waren. Uit het eerste vooronderzoek bleek dat er zeer waarschijnlijk slechts één persoon direct betrokken was bij de overval op de drogist. Om de kans op een snelle aanhouding aanzienlijk te vergroten, besloot de politie om Burgernet in te schakelen.

Via dit systeem werd een gedetailleerd signalement van de verdachte verspreid onder de inwoners van Emmen en de omliggende wijken, waarbij burgers werden opgeroepen om alert te zijn op personen die aan de beschrijving voldeden. Deze nauwe samenwerking tussen de politie en de burgergemeenschap bleek uiterst effectief. Terwijl agenten systematisch de omgeving afkamden en strategische punten bewaakten, bleven burgers scherp alert.

Later op de avond leidde deze gecombineerde inspanning tot een succesvol resultaat: een 39-jarige man uit Emmen werd in de nabijheid van de stad gelokaliseerd en direct door de politie aangehouden. De snelle actie voorkwam dat de verdachte verder kon wegvluchten of zijn sporen definitief kon uitwissen. De aangehouden 39-jarige man is direct overgebracht naar het politiebureau voor een grondig onderzoek.

Hij bevindt zich momenteel in bewaring en wordt door rechercheurs intensief verhoord over zijn exacte rol bij de overval op de drogisterij. De politie probeert nu precies vast te stellen wat de drijfveer was voor deze gewaagde actie en of er sprake is van een vooropgezet plan of een impulsieve daad. Er wordt daarnaast nog steeds gezocht naar de buit die tijdens de overval is meegenomen, aangezien deze nog niet volledig is teruggevonden.

Het onderzoek naar de toedracht en de volledige achtergrond van het incident loopt nog op volle toeren. De politie onderzoekt onder andere diverse camerabeelden van de Monetpassage en omliggende winkels om de route van de dader nauwkeurig in kaart te brengen en eventuele medeplichtigen te identificeren. Voor de medewerkers van de Kruidvat-winkel is het een traumatische ervaring geweest, en zij worden momenteel ondersteund bij het verwerken van de gebeurtenissen.

Deze overval herinnert ons er opnieuw aan hoe kwetsbaar winkelpersoneel kan zijn tijdens hun dagelijkse werkzaamheden en benadrukt het belang van een snelle interventie door de hulpdiensten. De lokale gemeenschap in Emmen reageerde geschokt op het nieuws, maar uit tegelijkertijd ook haar grote waardering voor de snelheid waarmee de dader kon worden gepakt





