Politie ontruimt langdurig gekraakt Maartenshuis in Weert

Na maandenlange overlast en kraken heeft de politie het voormalige Maartenshuis in Weert ontruimd, waarna de eigenaar voorbereidingen treft voor sloop en sociale woonbouw.

De politie heeft donderdagmiddag een grootschalige ontruiming uitgevoerd in het voormalig Maartenshuis, gelegen aan de Doctor Kuyperstraat en Doctor Schaepmanstraat in Weert . Volgens buurtbewoners hadden zich verschillende groepen in het pand genesteld, wat leidde tot een toename van geluidsoverlast, ruzies en een constante toestroom van mensen in en rondom het gebouw.

De omwonenden meldden herhaaldelijk over verstoringen, maar benadrukten ook dat niet alle aanwezigen zich schuldig maakten aan overlast. Na diverse waarschuwingen kreeg de groep bewoners tot twaalf uur 's middags de tijd om het pand te verlaten. Een half uur later constateerde de politie dat er nog mensen aanwezig waren, waarna de ontruiming zonder vertraging werd gestart. Het terrein rond het gebouw werd afgezet met linten en politiemedewerkers betraden het pand in samenwerking met vertegenwoordigers van de eigenaar, Wonen Limburg.

De uitzetting verliep volgens lokale verslaggevers van Weertdegekste zonder incidenten; de betrokkenen verlieten het pand met tassen, meubels en andere persoonlijke eigendommen. Nadat iedereen het gebouw had verlaten, voerde de politie een grondige controle uit. Daarbij werd een aanzienlijke hoeveelheid rommel aangetroffen, variërend van matrassen en kledingkasten tot stapels kleding en etenswaren die door de kamers waren verspreid. Ook waren de muren getekend en voorzien van diverse boodschappen.

Op een van de binnendeuren stond een grof taalgebruik en op een muur was een beledigende tekst tegenover de stad te lezen. Een andere bewoner had expliciete tekeningen op een deur aangebracht. De overgebleven rommel en de graffiti vormden een duidelijk signaal van de chaos die er tijdens de maandenlange kraakperiode had gehuisvest. Na de ontruiming hebben aannemers het gebouw veiliggesteld.

Ze hebben houten platen over de openingen geplaatst om te voorkomen dat het pand opnieuw wordt betreden en zijn begonnen met een grondige schoonmaak. Wonen Limburg, de eigenaar, heeft aangekondigd dat er verdere maatregelen worden genomen om toekomstige kraken te voorkomen. De ontruiming markeert het einde van een langdurige periode van illegale bewoning, waarin plannen voor herontwikkeling al geruime tijd in de maak waren.

De gemeente heeft een principeverzoek ontvangen om het gebouw te slopen en de locatie te gebruiken voor sociale huurwoningen. Hoewel de stad bereid is te ondersteunen, is de tijdlijn voor de uitvoering van deze plannen nog onbekend. De ontruiming biedt hopelijk een nieuw begin voor de buurt, nu er ruimte ontstaat voor een legitieme herbestemming van het terrein





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Weert Ontruiming Kraak Sociale Huur Wonen Limburg

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