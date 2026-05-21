Politie houdt minderjarige jongen aan voor dreiging tegen Joodse school

De politie heeft gisteravond een minderjarige jongen aangehouden nadat telefonisch een dreiging werd geuit aan het adres van de Joodse school Cheider in Buitenveldert. De dreigende situatie leidde tot de sluiting van de school vandaag en tot het afgelast bezoek van burgemeester Halsema. De voorzitter van het Centraal Joods Overleg, Chanan Hertzberger, noemt de situatie 'grimmiger en grimmiger' en hoopt dat de school zondag of maandag weer open kan.

De politie heeft gisteravond een minderjarige jongen aangehouden nadat telefonisch een dreiging werd geuit aan het adres van de Joodse school Cheider in Buitenveldert . Dat meldt de politie.

Door de situatie bleef de school vandaag dicht. Na het dreigende telefoontje startte de recherche gisteravond direct een onderzoek, wat resulteerde in de aanhouding niet lang daarna. Door de dreigende situatie kon een gepland bezoek van burgemeester Halsema aan Cheider gisteravond niet doorgaan.

'Het wordt grimmiger en grimmiger', zei voorzitter van het Centraal Joods Overleg (CJO) Chanan Hertzberger in een reactie. Morgen is de school ook dicht, omdat de viering van Sjavoeot (Wekenfeest) begint. Hertzberger hoopt dat de school zondag of maandag weer open kan. Joodse instellingen worden al jaren zwaar beveiligd.

Die maatregelen voorkwamen niet dat in maart een explosie plaatsvond bij de school in Buitenveldert. Diezelfde maand waren er ook explosies bij het kantorencomplex Atrium op de Zuidas en bij een synagoge in Rotterdam. Vorige week werd voor het beramen van meerdere aanslagen, waaronder die op Cheider en Atrium in Zuid, een Irakees gearresteerd door de Verenigde Staten. Hij zou commandant zijn van een pro-Iraanse militie





