Politie houdt derde verdachte vast in zaak Wyber

De politie heeft een derde verdachte aangehouden in verband met de dood van de 73-jarige Paul Wyber aan de Lijnbaansstraat in de Jordaan. Het gaat om een 14-jarige jongen. Eerder werden in de zaak al twee jongens van 15 en 17 jaar aangehouden. Alle verdachten zitten vast.De nieuwste aanhouding, van de 14-jarige jongen, was gisteren. De andere twee jongens werden een week geleden gearresteerd. Waar ze precies van worden verdacht, is niet bekendgemaakt.

Waar ze precies van worden verdacht, is niet bekendgemaakt. Agenten troffen Wyber op 11 mei dood aan in zijn woning aan de Lijnbaansstraat, nadat familieleden al enige tijd geen contact meer met hem kregen. De man bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. De politie houdt er rekening mee dat hij al sinds Koningsdag dood in zijn woning lag.

Zijn familie schreef eerder in een verklaring dat Wybers plotselinge dood hen 'diep heeft geraakt en veel verdriet met zich meebrengt'.

'Dat de omstandigheden rondom zijn overlijden nog veel vragen oproepen, maakt deze periode voor ons extra moeilijk. We zoeken steun bij elkaar en vragen om rust en privacy. We hopen dat het politieonderzoek snel duidelijkheid geeft over wat er is gebeurd.

', 'Ook schreven ze te begrijpen dat Wybers overlijden media-aandacht oproept; ze gaven toestemming zijn naam te gebruiken, maar vroegen 'met nadruk' om geen foto's of andere persoonlijke gegevens van hem te publiceren.





