Politie heeft 14-jarige jongen opgepakt in onderzoek naar dood 73-jarige man in Amsterdam

De politie heeft een 14-jarige jongen opgepakt in het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Eerder werden al twee andere verdachten opgepakt, van 15 en 17 jaar oud. De drie worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man, meldt het Openbaar Ministerie aan de NOS.

De drie worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man, meldt het Openbaar Ministerie aan de NOS. Het lichaam van het slachtoffer werd op 11 mei gevonden in zijn huis aan de Lijnbaansstraat in de Jordaan. Zijn familie kreeg al enige tijd geen contact meer met hem, waarna agenten langsgingen. De politie denkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen.

Vermoedelijk is de man voor het laatst levend gezien op Koningsdag. De drie jongens zitten in hechtenis. De rechter-commissaris bepaalde al een dag na de aanhouding van de eerste twee jongens dat zij langer moesten blijven vastzitten. De eerste twee verdachten werden na hun aanhouding in volledige beperking gesteld, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat mogen spreken.

Inmiddels is die strengere beperking opgeheven, zegt een woordvoerder van het OM. Dat geldt ook voor de derde, 14-jarige verdachte. Dan mogen doorgaans verdachten ook weer contact hebben met bijvoorbeeld familieleden





