Politie grijpt in bij vechtpartijen op strand Zevenhuizerplas

Meerdere vechtpartijen op het strand van de Zevenhuizerplas leidden dinsdagavond tot een grote politie-inzet. Agenten met honden en wapenstokken herstelden de orde. Een persoon kreeg een boete. De politie wil met het optreden een signaal afgeven voor de zomer.

Het was dinsdagavond onrustig op het strand van de Zevenhuizerplas in Zevenhuizen. Volgens een woordvoerder van de politie ontstonden er meerdere vechtpartijtjes, wat leidde tot een grootschalige politie-inzet.

Ongeveer tien politievoertuigen met agenten en honden arriveerden bij de zwemplas om de orde te herstellen. De aanwezigheid van hondengeleiders en agenten met wapenstokken was noodzakelijk om de situatie onder controle te krijgen. Uiteindelijk werd de jeugd richting de metro gedreven nadat het bevel was gegeven het strand te verlaten. Een persoon kreeg een boete en werd na korte tijd uit een politiebusje vrijgelaten.

Het warme weer van dinsdag had vooraf al grote drukte voorspeld. Naarmate de avond vorderde, kwamen er steeds meer rondhangende groepen naar het strand, wat de spanningen deed oplopen. De politie besloot snel op te treden om escalatie te voorkomen. Op sociale media circuleerden oproepen voor een illegaal feest, wat de angst aanwakkerde dat rivaliserende jongerengroepen zouden samenkomen.

Dit is niet de eerste keer dat er onrust is op deze locatie: afgelopen vrijdag was er ook al een grote politieaanwezigheid, en vorig jaar zomer waren er meerdere illegale strandfeesten die tot conflicten leidden. De politiewoordvoerder benadrukte dat het optreden van dinsdagavond bedoeld was als signaal voor de komende zomer. De hoop is dat door zichtbare handhaving en snel ingrijpen, de rust op het strand en de boulevard aan de Nesselande-kant van de Zevenhuizerplas bewaard blijft.

Buurtbewoners uiten hun bezorgdheid over de herhaaldelijke incidenten en vragen om structurele maatregelen. De gemeente overweegt extra toezicht en regels voor evenementen op het strand om de overlast te beperken





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zevenhuizerplas Onrust Politie Vechtpartijen Boete

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Man (30) uit Emmer-Compascuum aangehouden na bedreiging van agenten met bijlEen 30-jarige man uit Emmer-Compascuum is zondagavond aangehouden nadat hij een agent zou hebben bedreigd met een bijl. De twee betrokken agenten hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag en zware mishandeling.

Read more »

Agenten gebeten en tegen nek getrapt bij geweldsincident in ZwolleEen incident op het Bachplein in Zwolle liep gisteravond uit op geweld tegen agenten. Een man werd aangehouden nadat hij een agente beet en een andere agente schopte tijdens zijn arrestatie.

Read more »

Meerdere vogels ernstig mishandeld: 'Verschrikkelijk om te horen'Een opgehangen kraai, een beschoten reiger, met stokken geslagen ganzen en een bierflesje dat in een meerkoetnest wordt gesmeten: de laatste tijd zijn er op verschillende plaatsen in de regio vogels ernstig mishandeld.

Read more »

Meerdere etages van flat ontruimd vanwege koolmonoxide, twee personen naar ziekenhuisIn een wooncomplex aan de Drierivierenlaan in Ridderkerk is dinsdagmiddag iemand onwel geworden door een koolmonoxidevergiftiging.

Read more »