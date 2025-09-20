Politie grijpt in bij demonstratie tegen Israëlische deelname EK honkbal in Rotterdam

Demonstranten blokkeren de hoofdingang van het honkbalstadion in Rotterdam uit protest tegen de deelname van Israël aan het EK honkbal. De politie moest ingrijpen om de ingang vrij te maken.

De politie in Rotterdam heeft ingegrepen bij een demonstratie tijdens het Europees Kampioenschap (EK) honkbal. Een groep demonstranten blokkeerde de hoofdingang van het stadion van honkbalclub Neptunus om te protesteren tegen de deelname van Israël aan het toernooi. De demonstratie begon rond 11:45 uur en trok een groep van ongeveer dertig tot veertig demonstranten. De demonstranten droegen Palestijnse vlaggen en sommige droegen een keffiyeh, een traditionele Palestijnse sjaal.

Volgens regionale media blokkeerden de demonstranten de ingang met een sit-in en versperden ze de toegang door hekken te verslepen. Dit leidde ertoe dat supporters met toegangskaarten het terrein niet konden betreden. De politie gaf de demonstranten de opdracht om zich te verplaatsen naar een aangewezen demonstratieplek, maar toen dit geen resultaat opleverde, greep de politie in. \De politie greep in door enkele demonstranten weg te dragen, waarna de ingang weer vrijgemaakt werd voor het publiek. De demonstratie werd vervolgens verplaatst naar de door de politie aangewezen locatie, waardoor het publiek via een pad langs het demonstratievak toegang kreeg tot het stadion. Er zijn geen arrestaties verricht. Ondanks de protestactie kon de openingswedstrijd van het EK honkbal tussen Israël en Frankrijk plaatsvinden. De wedstrijd, die oorspronkelijk om 13:00 uur gepland stond, werd uitgesteld vanwege regen en begon uiteindelijk om 17:00 uur. Israël won de wedstrijd met 8-4. Tijdens het begin van de wedstrijd rende een man met een Palestijnse vlag het veld op, maar hij werd door medewerkers van het toernooi verwijderd. Verder verliep de wedstrijd zonder verdere incidenten. Israël speelt morgen opnieuw in Rotterdam, tegen Groot-Brittannië. De Nederlandse ploeg speelt maandag tegen Israël. \De deelname van Israël aan het sportevenement in Rotterdam is al langere tijd een punt van discussie. De gemeenteraad van Rotterdam heeft er recentelijk ook over gedebatteerd. Politieke partijen als SP, Bij1 en Denk hebben gepleit voor een verbod op de deelname van Israël. Burgemeester Schouten heeft aangegeven dat de beslissing over een eventuele boycot bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ligt. Hij benadrukte dat de situatie in Gaza vrijwel iedereen raakt, maar dat de bevoegdheid formeel bij het IOC ligt. De Europese honkbalbond ondersteunt dit standpunt en stelt dat hogere internationale instanties, zoals het IOC, de beslissing over een eventuele boycot moeten nemen, en niet de lokale organisatoren. De kwestie rond de deelname van Israël aan sportevenementen is een gevoelig onderwerp, waarbij politieke belangen, sportieve overwegingen en humanitaire vraagstukken samenkomen. De demonstratie in Rotterdam weerspiegelt de brede maatschappelijke discussie die gevoerd wordt over de rol van sport in internationale conflicten en de betrokkenheid van individuen en organisaties bij deze kwesties





