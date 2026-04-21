Politie deelt beelden van mislukte kabeldiefstal bij zonnepark Kruiningen

De politie zoekt vier mannen die in januari probeerden kabels te stelen bij een zonnepark in Kruiningen. Ondanks uitgebreid onderzoek zijn de daders nog niet gevonden en vraagt de politie nu om hulp van het publiek.

De politie van Zeeland-West-Brabant heeft een dringende oproep gedaan aan het publiek in de zoektocht naar vier mannen die betrokken waren bij een poging tot diefstal van kostbare stroomkabels. Het incident vond plaats in de nacht van 26 januari rond 01.00 uur bij een uitgestrekt zonnepark gelegen aan de Kamperweg in het Zeeuwse Kruiningen .

De daders gingen uiterst georganiseerd te werk en hadden de intentie om met hun buit te ontsnappen, maar hun plannen werden verstoord door de tijdige komst van de politie. De schade die de mannen hebben aangericht door het doorknippen van de kabels loopt in de duizenden euro's, wat voor de eigenaar van het park een enorme financiële strop betekent. Ondanks de grootschalige inzet van de recherche en intensief forensisch onderzoek, zijn de identiteiten van de vier verdachten tot op heden onbekend gebleven, waardoor de politie zich nu genoodzaakt ziet om de beelden van de bewakingscamera's openbaar te maken. Op de beelden is duidelijk te zien hoe de vier verdachten het terrein betraden met gereedschap, waaronder grote knipscharen, om de kabels efficiënt los te koppelen en op te rollen voor transport. Hoewel de mannen in eerste instantie dachten hun gang te kunnen gaan, zorgde het onverwachte arriveren van een politiepatrouille ervoor dat het viertal in paniek het hazenpad koos. De beelden die nu zijn vrijgegeven zijn van cruciaal belang. De politie hoopt dat getuigen of mensen die de verdachten kennen, hen kunnen identificeren aan de hand van specifieke kenmerken, zoals hun postuur, hun manier van lopen of hun gedrag op de beelden. Het is van groot belang dat eventuele tips zo snel mogelijk worden gedeeld met de autoriteiten, aangezien dergelijke diefstallen niet alleen de eigenaars schaden, maar ook de levering van duurzame energie in gevaar kunnen brengen. Om de herkenning te vergemakkelijken, heeft de politie zeer gedetailleerde informatie over de kleding van de verdachten gedeeld. Zo droeg een van de mannen een opvallende bivakmuts en was hij te herkennen aan een lichtgevende V-vorm op zijn borst. De tweede verdachte droeg een broek die aan de zijkant was voorzien van een opvallend zwart vlak. De derde verdachte viel op door schoenen en een jas of vest met reflecterende, lichtgevende strepen. De politie benadrukt dat deze details essentieel zijn voor het verdere verloop van het onderzoek. Mocht u informatie hebben over deze personen of weet u meer over de achtergronden van deze poging tot diefstal, dan wordt u vriendelijk verzocht om direct contact op te nemen met de opsporingstiplijn of uw informatie anoniem te delen via de daarvoor bestemde kanalen. Uw hulp is cruciaal om deze verdachten alsnog achter de tralies te krijgen en herhaling van dergelijke kostbare incidenten te voorkomen





Kruiningen Politie Diefstal Zonnepark Opsporing

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Been begrijpt AZ's rotatie, Vitesse toont veerkracht, Pastoor verdient lof ondanks kritiekMario Been verklaart de keuze van AZ-trainer Echteld om spelers rust te geven tegen Shakhtar Donetsk, met oog op de bekerfinale. Vitesse toont opmerkelijke veerkracht en maakt kans op Eredivisiebehoud. Alex Pastoor krijgt erkenning voor zijn prestaties met Almere City, ondanks kritiek op zijn mediaparticipatie.

Read more »

Cascaderun Hoogeveen een groot succes ondanks bewolkt weerDe achttiende editie van de Cascaderun in Hoogeveen trok honderden deelnemers, van kinderen tot volwassenen. Ondanks het bewolkte weer genoten deelnemers en publiek van de sfeer tijdens de kinderloop, G-run en de wedstrijden over 5 en 10 Engelse mijl. Richard Douma en Laurent Bierinckx gingen er met de overwinning vandoor.

Read more »

Media zien positieve punten ondanks nederlaag Arsenal: 'Beste wedstrijd in weken'Hoewel de nederlaag tegen Manchester City hard zal aankomen bij Arsenal, spreekt het Engelse journaille van een verliespartij met perspectief. Een lezing die gedeeld wordt door trainer Mikel Arteta.

Read more »

'Ajax-talent mag ondanks nog doorlopend contract transfervrij vertrekken'Anass Moumane kan na één jaar alweer vertrekken bij Ajax, zo meldt Ajax Showtime . De achttienjarige rechtsbuiten van het Onder 19-elftal maakte afgelopen zomer de overstap vanuit AFC, maar komt niet al te veel aan spelen toe. Moumane kan nu aansluiten bij Jong Ajax, of ondanks een doorlopend contract transfervrij vertrekken.

Read more »

Dollemansrit om aan politie te ontkomen: 6 maanden cel voor bestuurder (25)Sakir Y. (25) uit Veghel heeft ‘maar’ zes maanden cel gekregen na een waanzinnige dollemansrit van Veghel naar Gemert op 5 april vorig jaar. De rechtbank in Den Bosch oordeelde maandag dat er tijdens de rit geen sprake was van een poging tot doodslag op een agent en sprak hem daarvan vrij.

Read more »

Belgische politie onderzoekt bedreiging ‘in opdracht van Peter Gillis’De politie in België is al enkele weken bezig met een mogelijke bedreiging door een Eindhovense man. De man zou handelen in opdracht van Peter Gillis, zo stelt de betrokken Belg in zijn aangifte, die in handen is van Omroep Brabant. De politie in België bevestigt dat er een onderzoek loopt.

Read more »