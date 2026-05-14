Politie arresteert twee moeders uit Stadskanaal voor ernstige kindermishandeling

De politie heeft twee vrouwen uit Stadskanaal aangehouden voor ernstige kindermishandeling. De twee moeders zijn 31 en 33 jaar oud en worden verdacht van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Er zijn twee kinderen mishandeld, een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. Beide kinderen werden opgesloten in de kelder en mishandeld. Het meisje is twee keer in het ziekenhuis opgenomen vanwege ernstige ondervoeding.

De politie heeft de twee vrouwen aangehouden uit de gemeente Stadskanaal ( Oost-Groningen ) die worden verdacht van ernstige kindermishandeling. De twee verdachten zijn 31 en 33 jaar oud, meldt het Openbaar Ministerie .

Vanmorgen werd bekendgemaakt dat er een onderzoek loopt naar twee moeders vanwege ernstige mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving.

"Vanwege de vandaag ontstane maatschappelijke onrust en de daarbij behorende veiligheidsaspecten" is de geplande aanhouding van het tweetal vervroegd, aldus het OM. De burgemeester heeft vanavond een noodverordening ingesteld voor het gebied waar de woningen staan "die betrokken zijn bij het strafrechtelijk onderzoek". Op sociale media wordt opgeroepen tot verdere acties. De politie denkt dat er gevaar is van brandstichting en andere "ernstige wanordelijkheden".

Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben tot maandag het gebied niet in. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zijn een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen mishandeld. Beide kinderen zouden herhaaldelijk zijn opgesloten in de kelder. De vernederingen en mishandelingen werden ook gefilmd.

Het meisje is twee keer in het ziekenhuis opgenomen, onder meer vanwege ernstige ondervoeding. De twee verdachten zitten vast en zijn in beperking gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De twee kinderen zijn uit huis geplaatst en de moeders zijn geschorst uit de ouderlijke macht.

De school van het meisje had aan de bel getrokken bij instanties. De 6-jarige had verwondingen in haar gezicht en was vaak moe en hongerig op school





