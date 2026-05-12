Pointer onderzoekt leefbaarheid in Den Helder

Een maandlang onderzoek door de pop-up redactie van KRO-NCRV in samenwerking met NH-Media en streekomroep Noordkop247 naar Den Helder. De wijken Visbuurt, Sluisdijk en Tuindorp-Oost kampen al decennialang met armoede, drugsoverlast, criminaliteit, achterstallig onderhoud en een gebrek aan toezicht. Pointer onderzoekt hoe bewoners de leefbaarheid in hun buurt ervaren en welke verhalen nog onder de oppervlakte blijven. De aanpak van de gemeente wordt onderzocht en de vraag of bewoners zich gehoord en wat ze zelf merken van die aanpak. Bewoners kunnen tips en meepraten tijdens de wekelijkse onderzoekstafel op de zaterdagochtend. De pop-up redactie trapt af met een debatavond in buurthuis De Viskom.

