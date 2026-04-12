Pogacar en Van Aert domineren Parijs-Roubaix, Van der Poel in de achtervolging met pech

Tadej Pogacar en Wout van Aert werken samen om Mathieu van der Poel op afstand te houden in een spannende Parijs-Roubaix. Ondertussen kampt Van der Poel met materiaalpech en probeert hij de achterstand te verkleinen. Marianne Vos maakt haar comeback na een moeilijke periode.

Pogacar en Van Aert werken samen om Van der Poel op afstand te houden, een tactiek die succes lijkt te hebben. De Nederlandse wielrenner kijkt tegen een achterstand aan van ongeveer een halve minuut. Met nog slechts zeventien kilometer te gaan, lijken Pogacar en Van Aert elkaar af te tasten, wat direct terug te zien is in de verminderde voorsprong. Van der Poel komt dichterbij, zijn achterstand vermindert tot twintig seconden.

Wout van Aert laat zich zien met sterke benen, de Belgische renner van Visma-Lease a Bike heeft al meerdere malen aangevallen, waaronder een poging op twintig kilometer van de finish. Pogacar lijkt echter niet te kraken en haakt opnieuw aan bij Van Aert. Marianne Vos, slechts twee weken na het overlijden van haar vader, staat weer aan de start van een wielerwedstrijd. Ze beschreef de periode als 'pittig' en benadrukte de waarde van de tijd met haar familie en de rol van de fiets in het oppakken van het normale leven. In de vrouwenkoers zien we een vroege ontsnapping van de Duitse Rosa Klöser, die solo rijdt met een voorsprong die afneemt. Na de tweede kasseistrook van de race bedraagt haar voorsprong 45 seconden. Van der Poel rijdt op ongeveer veertig seconden achterstand van Pogacar en Van Aert. Filippo Ganna is weggevallen uit de groep-Van der Poel, een flink gemis voor de Nederlandse renner. De Italiaan was van cruciaal belang bij het kopwerk in de achtervolging maar viel door een lekke band. Pogacar en Van Aert hebben de handen ineengeslagen, de Sloveen trekt nu vol door. Dit is slecht nieuws voor Van der Poel, die zijn achterstand ziet toenemen tot boven de halve minuut.\Van Aert voelt de dreiging van een terugkerende Van der Poel en lanceert een aanval op de volgende kasseistrook. De Belg zet flink aan, Pogacar heeft moeite om te volgen, maar slaagt erin aan te sluiten. Pedersen probeert ook aan te haken, maar dit kost de Deen veel inspanning. Van der Poel komt echter steeds dichterbij, met nog maar twintig seconden achterstand. Gaat Van der Poel dan toch weer aansluiten bij de kopgroep? Het begint erop te lijken, want de achterstand is teruggebracht tot 35 seconden. Wout van Aert, na een lekke band, is weer aangesloten bij de kopgroep, die nu bestaat uit acht renners: Tadej Pogacar, Wout van Aert, Mads Pedersen, Christophe Laporte, Stefan Bissegger, Jasper Stuyven, Jordi Meeus en Laurence Pithie. Pogacar is terug in de kopgroep, Van Aert moest er harder voor werken. Christophe Laporte, ploeggenoot van Van Aert, houdt zich afzijdig tijdens het kopwerk, terwijl Pogacar de druk opvoert. Van der Poel blijft vechten in de achtervolging met een achterstand van meer dan een minuut. Wout van Aert, weer met pech, krijgt opnieuw een lekke band. Hij wisselt snel van fiets, maar net als Pogacar heeft hij een kleine achterstand op de kopgroep. Tadej Pogacar benut de kans om van fiets te wisselen tussen twee kasseistroken, en met een ruime voorsprong op Van der Poel verloopt de wissel nu soepel. De vrouwenkoers is eveneens gestart in Denain, met de finish rond 18.10 uur.\Van der Poel werkt hard in de achtervolging. De achterstand werd in eerste instantie kleiner, maar stabiliseert nu op anderhalve minuut. Vooraan draagt Pogacar ook zijn steentje bij met kopwerk. De Sloveen zit in een kopgroep met onder anderen Van Aert en Pedersen. Van der Poel heeft weer een goede fiets en gaat de strijd aan in de achtervolging op de groep van Pogacar en Van Aert. De achterstand is echter aanzienlijk: 1 minuut 50. Terwijl Van der Poel opnieuw problemen met zijn fiets heeft en weer van de fiets moet, rijden Pogacar en Van Aert met een kleine groep voor het peloton uit. Pech voor Van der Poel in het Bos van Wallers, hij zit goed gepositioneerd, maar krijgt een lekke band. Hij wisselt naar de fiets van Jasper Philipsen, maar moet uiteindelijk toch weer van de fiets af, lopend op zoek naar een nieuwe fiets. Na een inspanning sluit Pogacar weer aan bij het peloton, net op tijd voor het Bos van Wallers. Bij het opdraaien van de volgende kasseistrook heeft Pogacar nog steeds een achterstand van dertig seconden op het peloton en gaat nu de achtervolgende groep leiden. Van der Poel maakt een eerste aanzet in het peloton, maar komt nog niet definitief weg





