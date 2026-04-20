Plopsa Indoor Coevorden faalt in realisatie prikkelarme rij voor mensen met autisme

Plopsa Indoor Coevorden heeft de beloofde deadline voor een inclusieve prikkelarme rij gemist. Het pretpark ligt onder vuur omdat bezoekers met autisme nog steeds verplicht een betalende begeleider moeten meenemen.

Plopsa Indoor Coevorden bevindt zich in een lastige situatie nadat het pretpark er niet in is geslaagd om tijdig een prikkelarme rij te realiseren voor bezoekers met autisme. Het park had de ambitie uitgesproken om vanaf 1 januari van dit jaar een aangepaste procedure te hanteren waarbij mensen met autisme zelfstandig naar binnen kunnen, maar deze deadline is inmiddels ruimschoots verstreken zonder dat er enige fysieke of beleidsmatige aanpassing is doorgevoerd.

De huidige gang van zaken zorgt voor frustratie bij zowel belangenorganisaties als bezoekers die voorheen hoopten op een verbetering van de toegankelijkheid. De kern van het conflict draait om de verplichte begeleiding voor mensen met autisme die gebruik willen maken van de prikkelarme wachtrij. Volgens de Stichting Uit met Autisme is het huidige beleid discriminerend, aangezien begeleiders van deze groep verplicht entreegeld moeten betalen, terwijl begeleiders van rolstoelgebruikers of visueel gehandicapten vaak kosteloos toegang krijgen. Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) heeft vorig jaar al geoordeeld dat het verplichten van een begeleider voor mensen met autisme neerkomt op verboden onderscheid op basis van een handicap of chronische ziekte. Door het uitblijven van de beloofde maatregelen blijft deze situatie voortduren, wat door Romano Sandee, de initiatiefnemer van Stichting Uit met Autisme, als zeer teleurstellend wordt ervaren. Hij benadrukt dat het ontbreken van zelfs een tijdelijke tussenoplossing ervoor zorgt dat bezoekers met autisme nog altijd niet op een gelijkwaardige manier van het attractiepark kunnen genieten. Plopsa heeft in een reactie aangegeven dat de streefdatum van 1 januari onhaalbaar bleek vanwege de complexiteit van het traject. Volgens de directie van het park zijn er ingewikkelde consultaties gaande met diverse partijen, waaronder constructeurs, keuringsinstanties, verzekeraars en verschillende overheidsorganen om de veiligheid en de inrichting van de prikkelarme faciliteiten te waarborgen. Deze uitleg wordt door de critici echter met scepsis ontvangen. Omdat het hoofdkwartier van Plopsa in het Belgische De Panne gevestigd is, is de kwestie inmiddels breder getrokken en is er contact gezocht met het Vlaams Mensenrechteninstituut. Er is inmiddels een bemiddelingsgesprek gepland voor mei 2026, in de hoop alsnog tot een structurele en rechtvaardige oplossing te komen voor alle betrokken partijen. Tot die tijd blijft de toegang tot het park voor mensen met autisme onveranderd en blijft de discussie over gelijke rechten in de vrijetijdssector actueel





