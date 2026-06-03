Plofkraak op geldautomaat in Voorburg veroorzaakt grote ravage en onrust onder bewoners

Een plofkraak op een geldautomaat onder een appartementencomplex in Voorburg leidde tot enorme schade en grote onrust. Bewoners getuigen van de chaos en uiten hun zorgen over veiligheid en de aanwezigheid van onbewaakte geldautomaten.

Het was bizar. Jason Gilbert schrikt wakker van een 'gigantische' knal. Bij de geldautomaat onder zijn appartementencomplex aan de Julianabaan in Voorburg wordt in de nacht van dinsdag op woensdag een plofkraak gepleegd.

In enkele minuten richten de dieven een enorme ravage aan, terwijl bewoners aan de overkant van het winkelcentrum politie zien. We riepen dat ze hierheen moesten komen, schrikt hij wakker van de klap. Ik heb meteen in de buurtapp een berichtje gestuurd en ben gaan kijken wat er aan de hand was. Binnen drie minuten stonden we buiten.

Hij ziet beneden twee mannen met bijzondere outfits. Ze hadden zwarte kleding aan maar met een soort reflecterende rand. Van een afstand dacht ik daarom eerst dat het twee agenten waren. Na de knal volgt nog meer kabaal.

Ze sloegen en schopten tegen de geldautomaat. Het leek ook alsof ze onderling ruzie hadden en dat ze niet helemaal eens waren over hun plan van aanpak. Ondertussen ziet Jason aan de overkant van het winkelcentrum agenten lopen. Volgens hem waren agenten op het alarm van een juwelier in het winkelcentrum, dat waarschijnlijk afging door de enorme klap iets verderop.

We hebben allemaal staan roepen en seinden naar de politie dat ze hierheen moesten komen, want die jongens waren toen gewoon nog bezig. Door alle commotie lijkt er een eeuwigheid voorbij te gaan, maar de dieven zijn slechts enkele minuten bezig voor ze uiteindelijk de benen nemen. Wat ze achterlaten is een enorme ravage. Een woordvoerster van de politie wilde niet zeggen of er iets is buitgemaakt.

In een persbericht laat de politie weten dat ze nog op zoek zijn naar de daders. De gevel en het plafond van de geldautomaat, maar ook het naastgelegen pand van Interwabo, ligt eruit. Ook boekhandel Bruna heeft schade. In de woningen en de kelder van het appartementencomplex is de schade ook aanzienlijk.

Onze kelder is helemaal volgelopen met water doordat het sprinklersysteem van de geldautomaat af is gegaan. Daarnaast is er ook rook omhoog gekomen de appartementen in. Het is niet de eerste keer dat er een plofkraak gepleegd wordt bij een geldautomaat in het winkelcentrum. Het is al de derde keer in vier jaar, stelt Jason.

Maar dit was wel een hardere klap dan normaal. Jason vertelt dat hij al vaker aan de bel heeft getrokken bij de gemeente. Bewoners voelen zich hier vaak onveilig, zeker na wat er afgelopen nacht is gebeurd. Er wonen hier ook veel oude mensen, die zijn heel angstig nu.

Niet alleen de plofkraak zorgt voor onrust bij omwonenden, 's avonds hangt er vaker een grimmige sfeer volgens Jason. Daarom zou hij het liefst zien dat er meer handhaving aanwezig is in het winkelcentrum, zeker in de avonduren. In de avond komen hier veel jongeren met hun fatbikes hangen. Ze scheuren hard over de voetpaden en als je ze aanspreekt krijg je een grote bek.

Onze fietsenstalling grenst ook aan de winkels, dus we zijn ook bang dat daar nog een keer wat gejat wordt. Daarnaast vraagt hij zich of het wel verstandig is om dit soort onbewaakte geldautomaten in winkelcentra te plaatsen. Je kan nu op veel plekken in het winkelcentrum pinnen. Deze automaat staat ook nog op een plek waar je makkelijk snel weg kan vluchten.

Voor omwonenden heeft dit enorm veel impact, dus het liefst zou ik zien dat ze verdwijnen





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Plofkraak Geldautomaat Voorburg Winkelcentrum Veiligheid

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