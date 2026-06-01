Pleegvaders uit Den Bosch verdacht van seksueel misbruik van pleegkinderen

Tegen de twee mannen (beiden 33) is vier jaar celstraf geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie gelooft dat de mannen pleegouders zijn geworden met seksuele intenties.

Een echtpaar uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun twee pleegkinderen. De twee mannen hebben volgens justitie expliciete beelden van de kinderen gemaakt en verspreid.

Tegen de pleegvaders (beiden 33) is vandaag vier jaar celstraf geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. De mannen waren sinds september 2023 deeltijdpleegouders van twee jongetjes. Ze vingen de kinderen in de weekenden op. Het stel gaf in de rechtbank toe dat ze samen over seksuele handelingen met de pleegkinderen spraken en chatten.

Ze beweerden dat ze elkaar op een bepaalde manier wilden prikkelen, maar nooit met het idee om echt iets te doen. De verdachten stellen dat de kinderen nooit zijn misbruikt. Het Openbaar Ministerie gelooft dat niet en gaat er zelfs vanuit dat de mannen pleegouders zijn geworden met seksuele intenties. Het dossier druipt van de seksualiteit.

De mannen hebben de kinderen volgens justitie gefilmd in hun slaapkamers. Op die beelden is onder meer te zien dat de mannen seks hebben met elkaar terwijl de kinderen op de achtergrond spelen of slapen. Daarbij raakten ze ook de kinderen aan. In de woning van het stel in Den Bosch zijn daarnaast 1700 expliciete afbeeldingen van kinderen gevonden.

Ook hadden ze 540 afbeeldingen met dierenporno. Het OM verdenkt de mannen ook van seks met hun hond. De politie kwam de pleegvaders op het spoor tijdens een ander onderzoek. Een 52-jarige man uit Doetinchem die veroordeeld is voor het bezitten van kinderporno had volgens justitie kinder- en dierenporno uitgewisseld met het stel uit Den Bosch.

Ook zou het echtpaar uit Den Bosch met hem gesproken hebben over seksuele handelingen met hun pleegzoons





