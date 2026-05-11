Play-offs voor Europees voetbal: Ajax en AZ staan op de laatste play-off-positions

With one round left, Ajax, AZ, SC Heerenveen, FC Utrecht and FC Groningen are in sixth place. Ajax, currently in fifth place, can still become third on the last round, if it wins against SC Heerenveen with a big margin and hopes the competition is not too strong in Amsterdam. The battle for ninth place, where place nine in the previous season was not taken, between FC Groningen and Sparta Rotterdam is relocation. The Granjangers have an advantage in shots, just enough score a draw against Heracles Almelo to stay ahead of Sparta. Excelsior versus Kasteelheren will be the last round.

de play-offs om Europees voetbal . Ajax, AZ als nummer zes, SC Heerenveen, FC Utrecht en FC Groningen staan op die posities met nog één speelronde te gaan.

De winnaar van de play-offs gaat de voorronde van de Conference League in. SC Heerenveen en FC Utrecht zijn al verzekerd van een play-off-ticket en dus gaat het op dit moment vooral om plek vijf en plek negen in de Eredivisie. Ajax staat momenteel vijfde, maar kan op de laatste speeldag zelfs nog derde worden. Dan moet er wel met ruime cijfers gewonnen worden van SC Heerenveen en moet men in Amsterdam hopen dat de concurrentie het af laat weten.

FC Twente staat er het beste voor om de play-offs te ontlopen, maar speelt in speelronde 34 een lastige uitwedstrijd tegen kampioen PSV. NEC rondt het Eredivisie-seizoen af tegen Go Ahead Eagles. De strijd om plek negen, vrijgekomen voor de play-offs door de eerder genoemde bekerwinst van AZ, gaat tussen FC Groningen en Sparta Rotterdam. De Groningers hebben gezien het veel betere doelsaldo genoeg aan een punt tegen het gedegradeerde Heracles Almelo om Sparta op afstand te houden. De Kasteelheren spelen tegen Excelsior in speelronde 34





