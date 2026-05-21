Planscheiding BMX-baan en pumptrack in Heerhugowaard

Dijk en Waard onderzoekt de aanleg van een nieuwe BMX-baan en pumptrack in sportpark De Vork in Heerhugowaard. De BMX-vereniging De Kley-Drivers moet vanwege woningbouw vertrekken van de huidige locatie. De gemeenteraad moet 1,6 miljoen euro beschikbaar stellen voor de BMX-baan met pumptrack. Met een optie om voor 700.000 euro extra ook een wielerparcours aan te leggen.

De kans op een Outdoor Bike Experience (OBE) in het Alkmaar se recreatiegebied Geestmerambacht is verkeken. Dijk en Waard zet in op de aanleg van een nieuwe BMX-baan en een zogeheten pumptrack in sportpark De Vork in Heerhugowaard.

Volgens wethouder John Does gaat het om een 'light variant'. Het plan voor een nieuwe BMX-baan komt te liggen op de voormalige voetbalvelden van WMC in Sportpark De Vork. BMX-vereniging De Kley-Drivers, met ruim honderd leden, moet vanwege woningbouw uiterlijk eind 2026 vertrekken van de huidige locatie aan de Potjesdam in Noord-Scharwoude. Het terrein wordt nu nog tijdelijk gebruikt door SV Vrone uit Sint Pancras, in afwachting van een vernieuwd sportcomplex in eigen dorp.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 1,6 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de BMX-baan met pumptrack. Met een optie om voor 700.000 euro extra ook een wielerparcours aan te leggen. Daar moet de gemeenteraad zich nog over buigen. Met die toevoeging zou de totale investering uitkomen op 2,3 miljoen euro.

'De bal ligt bij de raad', reageert wethouder Does. 'Als zij dat willen, kunnen ze het voorstel uitbreiden. ' Wethouder Does maakt alvast duidelijk waar zijn voorkeur ligt: 'Ik zou zeggen: doe het dan in één keer goed. ' Volgens Does draagt de gemeente een verantwoordelijkheid om de vereniging te behouden.

Als zo’n sport verdwijnt, komt die vaak niet meer terug. Je wilt een zo compleet mogelijk sportaanbod. De BMX-baan op De Vork moet voldoen aan internationale eisen, zodat er officiële wedstrijden kunnen worden georganiseerd. De pumptrack van zo’n 4.000 vierkante meter is dan weer voor laagdrempelig gebruik, zoals voor kinderen met fietsen, stepjes of BMX.

Volgens de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KWU) is de locatie zowel regionaal als landelijk erg belangrijk. Vooral in West-Nederland is volgens de wielerbond behoefte aan een moderne BMX-accommodatie. Plannen voor een compleet wielerpark in Geestmerambacht, met voorzieningen voor BMX, wielrennen, mountainbiken en skeeleren, zijn ook in het verschiet. De initiatiefnemers van de OBE hebben zich inmiddels neergelegd bij de nieuwe koers.

'Wij gaan bij de raad van Dijk en Waard ervoor pleiten om meteen te kiezen voor de variant met het wielerparcours', vertelt Engel Hopman, bestuurslid van de fusievereniging Noord-Hollandse Victorie





