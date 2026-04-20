Pizzabezorgers stelen de show door met brommers over voetbalveld te rijden

Tijdens een voetbalwedstrijd in het Spaanse Cuarte de Huerva zorgden pizzakoeriers voor een hilarisch moment door midden in de wedstrijd met hun brommers over het speelveld te rijden.

In het kleine dorpje Cuarte de Huerva, gelegen nabij de Spaanse stad Zaragoza, vond afgelopen zondag een wel heel curieus tafereel plaats tijdens een voetbalwedstrijd in de lagere divisies. De lokale club had in de aanloop naar het duel groot ingezet op publiekswerving door de fans in de rust te trakteren op gratis pizza.

Hoewel het initiatief door de supporters uiteraard met gejuich werd ontvangen, liep de logistieke operatie volledig uit de hand en veranderde het voetbalveld voor even in een chaotische bezorgzone voor hongerige fans. De lokale pizzeria had het blijkbaar zo druk met de bestellingen dat de koeriers besloten om de kortste route naar de tribunes te nemen, dwars over de grasmat heen. Het was een bizar gezicht voor de aanwezige toeschouwers: terwijl de spelers zich voorbereidden op de tweede helft, scheurden de pizzabezorgers op hun brommertjes over de zijlijn en het veld om de vele dozen zo snel mogelijk bij het publiek te krijgen. Wat de situatie extra komisch maakte, was het feit dat het restaurant op slechts vijfhonderd meter afstand van het stadion is gevestigd. De haast van de bezorgers leek dus nauwelijks gerechtvaardigd, maar het zorgde wel voor een moment dat niemand in het stadion snel zal vergeten. De beelden van de scootertjes die door de modder en over de lijnen reden, gingen direct viraal op sociale media en boden een welkome afwisseling voor het saaie spel dat op het veld werd vertoond. Wat betreft het voetbal zelf, was er die middag helaas weinig spektakel te noteren. De wedstrijd eindigde in een troosteloze 0-0, waardoor de aanwezige fans het volledig moesten hebben van de culinaire traktatie in de rust. Desondanks blijft de stemming in Cuarte de Huerva optimistisch, aangezien de club momenteel fier bovenaan staat in de competitie. Mocht de ploeg daadwerkelijk promoveren naar het vierde niveau van Spanje, dan rijst de vraag hoe de club dat feestje gaat vormgeven. Men kan alleen maar hopen dat de organisatoren dan beter voorbereid zijn en misschien een koeriersdienst inschakelen die niet dwars over het veld hoeft te rijden om de champagne te bezorgen. Het is een mooi voorbeeld van hoe het amateurvoetbal nog altijd kan verrassen met acties die je op het hoogste niveau simpelweg nooit zult tegenkomen





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Voetbal Spanje Opmerkelijk Pizza Amateurvoetbal

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »