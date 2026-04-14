Pitfest houdt laatste editie in de buitenlucht in Emmen, comeback in kleinere vorm in 2027

Het hardcore-, punk- en metalfestival Pitfest neemt afscheid van zijn huidige vorm met een laatste editie in de buitenlucht in Emmen. In 2027 volgt een allerlaatste editie in kleinere vorm.

Pitfest , het hardcore-, punk- en metalfestival dat tien jaar geleden begon als een uit de hand gelopen hobby, houdt dit jaar zijn laatste editie in de buitenlucht in Emmen . De organisatie, bestaande uit twaalf kernleden en ongeveer honderd vrijwilligers, kampt met toenemende kosten en de steeds commerciëlere aard van het festivallandschap. Organisator Maik Reuvers benadrukt dat het festival bewust niet meegaat in de trend van hoge ticketprijzen en commerciële belangen. 'We willen onze ziel niet verkopen,' aldus Reuvers. De laatste editie in de huidige vorm vindt plaats op 4, 5 en 6 juni, en belooft een afscheid te worden zoals de fans Pitfest kennen: vol energie en met een indrukwekkende line-up.

Het festival, dat begon op Erica en in 2023 naar Emmen verhuisde, groeide uit tot een evenement met twee podia, grote tenten en een internationale line-up. De organisatie benadrukt dat het een non-profit initiatief is, volledig gedragen door vrijwilligers. De beslissing om te stoppen met de huidige vorm is zwaar gevallen, maar noodzakelijk. Reuvers legt uit dat de risico's, vooral bij slecht weer, steeds groter worden. De stijgende kosten en de commerciële druk hebben de organisatie ertoe bewogen om de knoop door te hakken. 'We willen het afsluiten zoals mensen Pitfest kennen,' zegt Reuvers. Het afscheid wordt gevierd met een line-up vol bekende en opvallende bands, waaronder Gorilla Biscuits, een band waar Reuvers al als tiener fan van was, en bands als Hellripper, Gama Bomb, Pizza Death en Dog with a Spoon. Ook de lokale punkrockband Skroetbalg uit Emmen is van de partij. Dit belooft een memorabel weekend te worden voor de liefhebbers.

Maar het verhaal van Pitfest eindigt niet helemaal hier. In 2027 keert het festival terug voor een allerlaatste keer, maar dan in een aangepaste, kleinere vorm in zalencentrum Melody in Emmen. 'Daar gaan we helemaal back to basics,' aldus Reuvers. De editie in Melody zal plaatsvinden met een capaciteit van slechts 350 bezoekers, vergelijkbaar met de eerste editie. Deze keuze is niet symbolisch, maar noodzakelijk vanwege het gebrek aan geschikte zalen in Emmen die meer bezoekers kunnen ontvangen. Dit betekent helaas dat veel fans teleurgesteld zullen worden. Pitfest, een festival dat bekend staat om zijn passie en betrokkenheid, neemt afscheid van zijn huidige vorm, maar laat een blijvende indruk achter in het hart van de hardcore-, punk- en metalscene.





