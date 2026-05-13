Piratenvoorstelling in Grote Omhelzing voor Tijl Damen in Terneuzen

Gisteren was de generale repetitie voor Graauwrock for Specials in Terneuzen. Bekende zeemansliederen klonken door de repetitieruimte terwijl theatermaker Tijl Damen en de Happy Band een bijzondere voorstelling met als thematiek piraten scoorden. Volgens Damen draait de voorstelling om de muziek met elkaar maken waarbij iedereen een gelijke rol heeft.

Gisteren werd er voor het derde jaar op rij rap gescoord. Bekende zeemansliederen als The Drunken Sailor klonken door de repetitieruimte, waarbij Damen vol uitbundigheid meezong. Tegelijkertijd zorgden muzikanten van de Happy Band voor begeleiding op allerlei percussie-instrumenten. Volgens Damen draait de voorstelling om het maken van muziek met elkaar waarbij iedereen een gelijke rol heeft.

Norine begeleidt nummers op piano, Stefano maakt een radslag op het podium en verzorgt Peter de leuke visuele effecten. Als de schepen voorbij varen zorgt Peter voor wind en storm geluiden. De muzikanten verschijnen bovendien als echte zeerovers op het podium, in complete outfit met bandana's, ooglellen en haken. Volgens Damen draait het vooral om veel plezier en gezelligheid. De voorstelling door de Happy Band begint om 14.30 in Terneuze





