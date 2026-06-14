Pijnlijke rentree Turkije op WK: verlies van Australië

Turkije begint het WK met een verrassend verlies van Australië. De Australiërscounterden effectief en wonnen met 2-0. Lees het verslag van de wedstrijd.

Turkije heeft zijn eerste wedstrijd bij het WK voetbal verrassend verloren van Australië . De Turken, die in 2002 voor het laatst op een WK actief waren, gingen in Vancouver met 2-0 onderuit.

De Australiërs hielden Turkije vooral tegen en sloegen op snelheid toe. Ze gaan nu samen met de Verenigde Staten, dat gisteren een wedstrijd won, verder in het toernooi. Australië liet de bal aan de opponent en loerde op de counter. Direct nadat de Turken hun eerste kans hadden gemist - Arda Güler schoot recht op keeper Patrick Beach af - kwam het er razendsnel uit.

Paul Okon-Engstler vond in de diepte Nestory Irankunda en die speelde zich behendig vrij en vond de korte hoek. Even later trof Abdulkerim Bardakci de paal via de vingertoppen van Beach. De doelman, aan zijn derde interland bezig, hield na rust ook een vrije trap van Güler uit zijn doel. Kort daarvoor had doelman Ugurcan Cakir de 2-0 van Harry Souttar (kopbal) voorkomen.

Turkije, dat voormalig Feyenoorder Orkun Kokcü na een uur naar de kant haalde, verhoogde de druk wel en drong Australië ook terug, maar alleen Zeki Celik vond een gaatje in de hechte defensie. Beach liet zich echter niet verrassen. Even later strafte Australië balverlies van de Turken genadeloos af: Connor Metcalfe schoot van 20 meter hard en laag raak.

Beach was in de slotfase ook attent bij schoten van Kerem Aktürkoglu en Hakan Calhanoglu, maar een echte kans creëerde Turkije niet. Turkije speelt zijn derde WK na 1954 en 2002 ( toen wel derde ). Voor Australië is het de zevende deelname en het zesde WK op rij. Australië overleefde zijn groep twee keer ( in 2006 met Guus Hiddink en in 2022 )





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WK Voetbal Turkije Australië Groepfase Verrassend Verlies

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Turkije met Kadioglu en Kökcü begonnen tegen Australië • Advocaat heeft plan tegen DuitslandIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws.

Read more »

WK Voetbal 2026 Dag 3: Turkije vs Australië livestream en updatesLiveblog van de derde speeldag van het WK Voetbal 2026, met focus op de groepswedstrijd tussen Turkije en Australië. Inclusief highlights, updates over deHydration Break, selecties en andere WK-nieuws van de nacht, waaronder Schotlands zege.

Read more »

Australië verrassend op 1-0 tegen Turkije • Advocaat heeft plan tegen DuitslandIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws.

Read more »

Pijnlijke rentree Turkije bij WK: verrassende nederlaag tegen AustraliëDe Turken zijn veelal in de aanval, maar Australië slaat op snelheid toe in de counter en wint met 2-0.

Read more »