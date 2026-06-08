De verdediger Pijnaker ziet kansen voor de Nederlandse ploeg bij het WK en denkt dat ze de groepsfase kunnen overleven.

De verdediger Pijnaker ziet kansen voor de Nederland se ploeg bij het WK. Hij kampte dit seizoen met blessureleed maar raakte op tijd fit voor het mondiale eindtoernooi.

Pijnaker, die nu bij Auckland FC speelt, kwam op zijn derde al naar Nieuw-Zeeland om een nieuw bestaan op te bouwen. Hij speelt nu bij de kersverse kampioen van de A-League en bereidt zich voor op het WK. Pijnaker ziet kansen voor de Nederlandse ploeg en denkt dat ze de groepsfase kunnen overleven. Hij wil héél graag spelen en ziet Mohamed Salah, Kevin De Bruyne en andere sterren als potentiële tegenstanders.

De droom van iedere voetballer is om te spelen op het WK en Pijnaker is er nu. Hij is 27 jaar oud en speelt bij Auckland FC, een ploeg uit Nieuw-Zeeland. Hij is een van de beste generaties ooit en denkt dat hij een belangrijke rol kan spelen bij het WK. Pijnaker is opgetogen over de kansen die hij ziet voor de Nederlandse ploeg en denkt dat ze een goede kans hebben om verder te komen in het toernooi





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Pijnaker WK Nederland Voetbal

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