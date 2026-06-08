Pijnaker bereidt zich voor op WK met Auckland FC

Pijnaker, een 27-jarige verdediger, speelt bij Auckland FC en bereidt zich voor op het WK. Hij kampte dit seizoen met blessureleed, maar raakte op tijd fit voor het mondiale eindtoernooi.

De verdediger Pijnaker stamt uit Brummen, een Gelders dorp tussen de IJsselvallei en de Veluwe. Op zijn derde besloten zijn ouders een nieuw bestaan op te bouwen in Nieuw-Zeeland.

Bijna een kwart eeuw later speelt Pijnaker bij Auckland FC, de kersverse kampioen van de A-League, en bereidt hij zich voor op het WK. Pijnaker kampte dit seizoen met blessureleed, maar raakte op tijd fit voor het mondiale eindtoernooi.

'Bondscoach Darren Bazeley belde me, vroeg me hoe het ging en zei: Je bent erbij. Dat was het eigenlijk, een telefoontje van een minuut', zei de 27-jarige verdediger vlak voor zijn vertrek naar de Verenigde Staten. Zaterdag kwam Pijnaker als invaller nog in actie tijdens de groepswedstrijden tegen Iran, Egypte en België.

'Mohamed Salah, Kevin De Bruyne... ', somde Pijnaker een aantal potentiële tegenstanders op. 'De droom van iedere voetballer. En dan ook nog op het WK, het allerhoogste podium.

' Pijnaker ziet kansen voor de ploeg. 'We hebben een van de beste generaties ooit. Ik denk echt dat we de groepsfase kunnen overleven. En natuurlijk wil ik héél graag spelen. '





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Pijnaker Auckland FC WK Blessureleed Groepsfase

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