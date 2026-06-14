Pierre van Hooijdonk over afwezigheid biologische vader en jeugdherinneringen

In een openhartig interview vertelt de voormalig Feyenoord‑speler over het ontbreken van contact met zijn Marokkaanse biologische vader, de onvoorwaardelijke steun van zijn adoptieouders en de levenslessen die zijn sportcarrière hebben gevormd.

Pierre van Hooijdonk opent zich in een persoonlijk gesprek over een onderwerp dat hij lange tijd heeft vermeden. Hij legt uit dat hij zijn biologische vader , die van Marokkaanse afkomst is, nooit heeft ontmoet en dat hij geen verlangen heeft om dat ooit te veranderen.

Voor hem staat de familie waarmee hij is opgegroeid centraal: zijn ouders Jan en Corrie, die hij beschouwt als de enige echte rolmodellen in zijn leven. Hij benadrukt dat loyaliteit en dankbaarheid voor de mensen die er elke dag voor hem zijn, veel belangrijker voor hem zijn dan de zoektocht naar een onbekende verwantschap.

"Na je geboorte open je je ogen en dan zie je degenen die er voor jou zijn", zegt hij, en maakt duidelijk dat de band met zijn adoptieouders onverbrekelijk is. Hij ziet geen reden om de vader die hij nooit heeft gekend, in zijn leven te betrekken, en stelt dat hij zich volledig kan richten op de mensen die hem hebben ondersteund vanaf het allereerste begin.

De oud‑internationale middenvelder bliksemt terug op de kindertijd die volgens hem niets te wensen overliet. Hij herinnert zich de avonden waarin hij op een klein veldje net buiten huis eindeloos vrije trappen oefende, met een zelfgemaakt doel dat hij zelf had gemaakt. In die momenten voelde hij zich een jonge versie van zijn idool Michel Platini, een held die hij in de jaren tachtig op televisie zag en die zijn speelkundige aspiraties vormde.

De warme herinneringen aan een huis vol aandacht, discipline en onvoorwaardelijke steun vormen de ruggengraat van zijn verhaal. Hij beschrijft hoe zijn ouders, ondanks een sobere leefomgeving, een sfeer van veiligheid en zekerheid creëerden waarin hij kon groeien tot de voetballer die later nationaal en internationaal faalde. Naast de sportieve herinneringen benadrukt van Hooijdonk ook de levenslessen die hij van zijn ouders heeft meegekregen. Discipline, doorzettingsvermogen en een harde werkethiek kwamen vroeg in het gezinsleven naar voren.

Hij legt uit dat emotionele uitingen binnen het gezin beperkt waren; grote jongens moesten zich staande houden en geen zwakte tonen. Een kleine schaafwond op de knie leidde tot een duidelijke boodschap van de moeder: niet janken, doorgaan. Deze mentaliteit heeft hem gevormd tot de veerkrachtige persoonlijkheid die hij nu is, zowel op als naast het veld.

De reflectie van van Hooijdonk biedt een inkijk in hoe een solide opvoeding en een hechte gezinssfeer de basis kunnen vormen voor succes in de sportwereld, ongeacht de afwezigheid van een biologische vader in het levensverhaal





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pierre Van Hooijdonk Biologische Vader Jeugdherinneringen Loyaliteit Discipline

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pierre van Hooijdonk onthult bijzondere ontmoeting met Johan Derksen: 'Hij was poeslief en daarna weer genadeloos'Voormalig voetballer Pierre van Hooijdonk vertelt in een interview over hoe Johan Derksen hem benaderde om vaste gast te worden in zijn programma. Na een vriendelijke persoonlijke ontmoeting, keerde Derksen volgens Van Hooijdonk terug naar zijn oude, kritische gedrag. Hij noemt het een verdienmodel om karaktermoord te plegen.

Read more »

Johan Derksen vroeg Pierre van Hooijdonk om vast tafelgast te worden bij Vandaag InsideJohan Derksen, de VI-frontman, vroeg de door hem vaak beledigde Pierre van Hooijdonk om vast tafelgast te worden bij Vandaag Inside. Van Hooijdonk wees het aanbod af en beschrijft hoe hij dacht dat Derksen vriendelijk was tijdens hun gesprek, maar dat hij na zijn weigering weer genadeloos werd beledigd. Hij noemt het karaktermoord en vraagt zich af waarom mensen naar VI kijken.

Read more »

Mohamed Ihattaren: Marokkaanse aanhanger, ook tegen Nederland op het WKFortuna Sittard‑speler Mohamed Ihattaren geeft in een interview aan dat hij voor Marokko zal zijn als de Atlasleeuwen tegen Nederland spelen op het Wereldkampioenschap. Hij erkent dat hij eigenlijk op het toernooi had moeten zijn maar realistisch is over zijn kansen binnen het Marokkaanse selectie. Ihattaren hoopt via een Europese transfer meer in de kijker te komen en zo zijn WK‑droom te verwezenlijken. Tegelijkertijd wenst hij Nederland goed succes, behalve wanneer ze tegen Marokko spelen.

Read more »

Pierre van Hooijdonk geeft Johan Derksen de schuld van reputatieschadePierre van Hooijdonk wijst Johan Derksen aan als oorzaak van zijn negatieve imago bij veel Nederlanders vanwege herhaalde beschimping op tv, maar na een confrontatie was hij verrast over de不由的 charm van Derksen achter de schermen.

Read more »