Pierre van Hooijdonk onthult bijzondere ontmoeting met Johan Derksen: 'Hij was poeslief en daarna weer genadeloos'

Voormalig voetballer Pierre van Hooijdonk vertelt in een interview over hoe Johan Derksen hem benaderde om vaste gast te worden in zijn programma. Na een vriendelijke persoonlijke ontmoeting, keerde Derksen volgens Van Hooijdonk terug naar zijn oude, kritische gedrag. Hij noemt het een verdienmodel om karaktermoord te plegen.

Pierre van Hooijdonk heeft in een interview met AD-magazine Mezza opmerkelijke onthullingen gedaan over zijn ervaringen met Johan Derksen . Volgens de voormalig Oranje-spits benaderde Derksen hem enkele jaren geleden om hem te vragen vaste gast te worden in zijn programma, specifiek als opvolger van Hans Kraay jr. Van Hooijdonk, die tegenwoordig als analist voor de NOS werkt, vertelt dat Derksen zelfs naar Breda kwam om hem te overtuigen.

Hoewel hij geen interesse had in de rol, ging hij wel in gesprek met Derksen, een man die hij nooit eerder had ontmoet maar die hem herhaaldelijk in zijn tv-shows had beledigd. De ontmoeting verliep echter anders dan verwacht. Van Hooijdonk beschrijft Derksen als bijzonder vriendelijk en vleierisch tijdens hun persoonlijke gesprek. Hij kregen een stroom van lofrijke opmerkingen, wat sterk afweek van de harde kritiek die Van Hooijdonk gewend was van Derksen in zijn shows.

Toch, slechts enkele weken na zijn weigering om vaste gast te worden, was Derksen volgens Van Hooijdonk weer volledig terug op zijn oude, kritische spoor. Hij感觉 dat Derksen een patroon vertoonde van eerst vriendelijk zijn om vervolgens harde kritiek te leveren, iets wat hij omschrijft als 'karaktermoord'. Van Hooijdonk uitte zijn verbazing over dit gedrag en vraagt zich af waarom kijkers dit blijven kijken.

Hij vindt dat Derksen op deze manier een verdienmodel heeft gecreëerd, waarbij het aanvalen van personen een centraal onderdeel is. Deze openhartige uitspraken van Van Hooijdonk werpen een licht op de dynamiek tussen media-personlijkheden en de somsਾਰਦwetselinge kant van publieke discussies in de sportjournalistiek





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Pierre Van Hooijdonk Johan Derksen Voetbal Media Interview

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