Pierre van Hooijdonk lovend over Robin van Persie

Pierre van Hooijdonk is opvallend lovend over Robin van Persie, ondanks dat de twee spelers in de afgelopen jaren publiekelijk in de clinch liepen. Van Hooijdonk kijkt terug op het winnen van de UEFA Cup en is zeer positief over zijn teamgenoot. Ook het befaamde moment rond de afgepakte vrije trap wordt weer naar boven gebracht.

'Deze actie was zo geweldig', zegt Van Hooijdonk over Van Persie in het Ziggo Sport-programma Tussen de Palen Finales. 'Hij was onbevangen en deed zijn ding. Mentaal was hij niet zo snel te raken en niet zo snel uit zijn evenwicht, dus hij speelde na zijn debuut volgens mij vrijwel direct als basisspeler. Het zelfvertrouwen steeg en je hoeft geen kenner te zijn om te zien dat het een uitzonderlijk talent was.

', 'Van Hooijdonk en Van Persie zijn niet de beste vrienden van elkaar, maar binnen de gehele Feyenoord-selectie zat het wel eens anders, stelt de 56-jarige. 'Het schuurde bij die hele selectie wel eens. Dat was eigenlijk ook het mooie. Niemand werd namelijk gespaard.

', 'Ook het veelbesproken moment over de afgepakte vrije trap komt weer ter sprake. 'Hij was te laat gekomen door de zomertijd. Toen kwam hij erin en wilde hij wat goedmaken. Dat gebeurde op die manier.

Hij had daar lak aan.

', Bert van Marwijk is aangeschoven, maar hij ziet de ruzie tussen de twee oud-teamgenoten anders. 'Ik kan mijn eigen tijd nog herinneren, alleen toen stonden er nog geen journalisten langs het trainingsveld. In de tijd met Barry Hughes was er bijna elke dag wel ruzie. Toen ging je ook nog wel eens knokken, maar Hughes riep de eerste keer dat het gebeurde iedereen bij elkaar.

Iedereen ging toen in een kring staan en toen zei hij tegen de twee die ruzie aan het maken waren: 'In de kring en nou vechten en ik fluit en ben scheidsrechter'. Toen lag iedereen op de grond van het lachen en was het afgelopen. Het gebeurde zo vaak.





