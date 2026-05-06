Philips boekt hogere winst in eerste kwartaal ondanks geopolitieke onrust

Philips heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer winst geboekt dan een jaar eerder, ondanks de wereldwijde geopolitieke onrust. Het bedrijf kreeg 6 procent meer orders binnen, vooral in Noord-Amerika en Europa. De winst verdubbelde naar 146 miljoen euro, maar de omzet daalde licht naar 3,9 miljard euro. Philips waarschuwde voor hogere productiekosten door de oorlog in het Midden-Oosten en Amerikaanse importheffingen.

Ondanks de wereldwijde geopolitieke onrust heeft Philips in het eerste kwartaal van dit jaar meer winst geboekt dan een jaar eerder. Het gezondheidstechnologiebedrijf kreeg 6 procent meer orders binnen dan in dezelfde periode vorig jaar.

Vooral in Noord-Amerika en Europa was er meer vraag van consumenten en ziekenhuizen. Philips draaide in de eerste drie maanden van dit jaar 3,9 miljard euro omzet. Dat is minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar, toen de omzet 4,1 miljard euro bedroeg. Door efficiënter te werken wist Philips wel de kosten te verlagen, waardoor de winst meer dan verdubbelde naar 146 miljoen euro.

Begin vorig jaar was de winst nog 72 miljoen euro. Vooral op het gebied van persoonlijke hygiëne gaat het goed met Philips. Net als vorig jaar werden ook dit jaar veel tandenborstels en scheerapparaten verkocht. Philips verkoopt ook apparatuur voor het monitoren van patiënten in ziekenhuizen.

Dat bracht begin dit jaar minder op doordat de productiekosten stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Ook de hogere invoerheffingen in de VS speelden mee. Philips waarschuwde begin vorig jaar al dat de Amerikaanse importheffingen het bedrijf veel geld kosten. Het concern kan die heffingen lastig doorberekenen aan klanten, door langlopende contracten met ziekenhuizen.

Concurrent Siemens waarschuwde recentelijk dat het conflict in het Midden-Oosten op de lange termijn mogelijk een negatieve invloed heeft op de winst van het bedrijf. Het is opmerkelijk dat Philips, ondanks deze uitdagingen, toch een positief financieel resultaat heeft weten te behalen. Dit toont aan dat het bedrijf goed in staat is om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden. De focus op efficiëntie en kostenbeheersing heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.

Toch blijft de situatie in het Midden-Oosten en de Amerikaanse importheffingen een risico voor de toekomstige winstgevendheid. Het bedrijf zal moeten blijven innoveren en zijn producten blijven aanpassen aan de behoeften van de markt om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Philips heeft aangekondigd dat het in de komende maanden verder zal investeren in nieuwe technologieën, met name in de sector van persoonlijke gezondheidszorg. Dit moet ervoor zorgen dat het bedrijf zijn concurrentiepositie kan behouden en verder kan uitbouwen.

Ook zal Philips zich blijven richten op duurzaamheid en milieuvriendelijke producten, wat steeds belangrijker wordt voor consumenten en zakelijke klanten. De toekomst ziet er voor Philips dus positief uit, maar het bedrijf zal moeten blijven waken voor de geopolitieke risico's die de winst kunnen beïnvloeden





