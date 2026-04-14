Phil Collins, Iron Maiden en Oasis treden toe tot de Rock & Roll Hall of Fame

Een diverse groep artiesten, waaronder Phil Collins, Iron Maiden en Oasis, worden opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame. De aankondiging vond plaats tijdens American Idol, met een ceremonie gepland in november in Los Angeles.

Phil Collins , Billy Idol , Iron Maiden , Oasis , Sade, Wu-Tang Clan, Luther Vandross, Joy Division en New Order zullen worden opgenomen in de Amerikaanse Rock & Roll Hall of Fame. Dit heuglijke nieuws werd maandagavond onthuld tijdens de uitzending van American Idol, een show die perfect past bij de glorieuze aankondiging. Voor Phil Collins markeert dit een bijzondere mijlpaal, want het is zijn tweede keer dat hij wordt vereeuwigd in de Hall of Fame. In 2010 was hij al opgenomen als lid van de iconische Britse band Genesis. Deze keer wordt zijn solocarrière geëerd, een bewijs van zijn veelzijdige talent en blijvende impact op de muziekwereld. Het is een erkenning die vele fans over de hele wereld zal verblijden, die zijn solomuziek door de jaren heen hebben omarmd en gekoesterd.

Het is ook opmerkelijk dat artiesten zoals Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division, New Order, Oasis en Sade eerder al eens genomineerd waren, maar tot dusver niet werden gekozen. De Rock & Roll Hall of Fame heeft een lange en soms controversiële geschiedenis, met discussies over welke artiesten wel en niet de eer verdienen. Liam Gallagher, de flamboyante zanger van Oasis, liet vorig jaar nog van zich horen nadat zijn band voor de tweede keer op rij werd afgewezen. Hij schreef in zijn karakteristieke, onversneden stijl dat de Rock & Roll Hall of Fame 'voor losers is'. Dit illustreert de intense passie en emotionele betrokkenheid die veel artiesten en fans voelen bij deze prestigieuze erkenning. De criteria voor nominatie zijn duidelijk: de artiest of band moet minimaal 25 jaar geleden zijn eerste commerciële opname hebben uitgebracht. Vervolgens is het aan een internationale jury, bestaande uit meer dan duizend artiesten en mensen uit de muziekindustrie, om hun stem uit te brengen. De selectie is dus een complexe mix van muzikale verdiensten, culturele impact en populariteit.

De selectieprocedure is echter niet altijd zonder controverse. Dit jaar waren er ook opmerkelijke namen die niet voldoende stemmen kregen om toegelaten te worden. Onder anderen Shakira, Jeff Buckley, Mariah Carey, Black Crowes, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, INXS en Pink werden door de jury gepasseerd. De Rock & Roll Hall of Fame-ceremonie belooft weer een spectaculair evenement te worden. Deze zal plaatsvinden op 14 november in het prestigieuze Peacock Theatre in Los Angeles. De Rock & Roll Hall of Fame is niet alleen een museum, maar ook een stichting gevestigd in Cleveland, Ohio. Het is een plek waar de geschiedenis van de rock and roll wordt geëerd en gevierd, en waar de legendarische artiesten die de muziekwereld hebben gevormd, worden vereeuwigd. De jaarlijkse ceremonie is een belangrijk moment voor de muziekwereld, een avond vol optredens, speeches en emotionele momenten. De toevoeging van deze nieuwe namen zal ongetwijfeld weer voor veel gespreksstof zorgen en de discussie over de legacy van de rock and roll verder aanwakkeren.





