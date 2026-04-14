Peter Gillis voor de rechter: 18 maanden cel en boete geëist wegens belastingontduiking

Campingbaas en realityster Peter Gillis riskeert een gevangenisstraf van 18 maanden en een boete van 1,4 miljoen euro wegens het niet tijdig indienen van belastingaangiftes. Het OM beschuldigt Gillis van opzet, terwijl hij overmacht aanvoert.

De problemen voor campingbaas en realityster Peter Gillis (64) lijken zich verder op te stapelen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag een forse eis neergelegd tegen de bekende ondernemer. De zaak draait om het niet tijdig indienen van belastingaangiftes voor zeven van Gillis' ondernemingen, waaronder bekende vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Arnhem, in de jaren 2020 en 2021. Volgens het OM was dit opzettelijk, met als gevolg dat de belastingdienst voor een bedrag van 2,8 miljoen euro benadeeld werd. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 18 maanden en een boete van maar liefst 1,4 miljoen euro. Gillis zelf en zijn advocaten betwisten de aanklacht en voeren aan dat de vertragingen het gevolg waren van overmacht en andere omstandigheden. De sfeer in de rechtbank te Den Bosch was gespannen, getuige de aanwezigheid van Gillis met zijn partner Wendy en hun kinderen Mark en Ruud. Tijdens de zitting benadrukte Gillis dat hij recht heeft op een eerlijk proces en dat hij er alles aan zal doen om zijn positie te verdedigen. De zaak werpt een schaduw over het imperium van Gillis en de toekomst van zijn ondernemingen, en de uitkomst zal ongetwijfeld grote gevolgen hebben.

De kern van de verdediging van Gillis draait om het feit dat hij, naar eigen zeggen, te kampen had met externe factoren die hem belemmerden in het tijdig voldoen aan zijn belastingverplichtingen. Zo wees hij op de inval in 2019, waarbij zeven vrachtwagens vol administratie in beslag werden genomen. Honderden dozen met belangrijke documenten werden pas twee jaar later teruggegeven, wat volgens Gillis een enorme vertraging veroorzaakte. Daarnaast benadrukte hij de problemen met zijn accountant. De accountant die hij in die periode had, nam afscheid in 2020, waardoor Gillis op zoek moest naar een nieuwe, wat aanzienlijk werd bemoeilijkt door de FIOD die constant op zijn hielen zat. Uiteindelijk werd in 2022 een nieuw accountantskantoor gevonden, maar de schade was inmiddels al aangericht. Gillis en zijn advocaten zijn dan ook verbijsterd dat de zaak op deze manier voor de rechtbank wordt uitgevochten, aangezien zij van mening zijn dat een oplossing in overleg met de belastingdienst veel eenvoudiger en sneller bereikt had kunnen worden. De reactie van Gillis op de eis was er een van ongeloof en frustratie. Hij benadrukte dat hij altijd zijn best heeft gedaan en dat hij recht heeft op een eerlijk proces.

Het OM benadrukt dat Gillis als ondernemer verantwoordelijk is voor een correcte boekhouding en het tijdig indienen van de belastingaangifte. Volgens het OM is er voldoende bewijs dat Gillis opzettelijk de aangiftes niet op tijd heeft gedaan en daarmee de belastingdienst heeft benadeeld. De aanklager stelt dat Gillis hiermee de samenleving ondermijnt. De rechtbank zal zich nu over de zaak buigen en moeten bepalen of er inderdaad sprake was van opzet, of dat de vertragingen het gevolg waren van externe factoren, zoals Gillis beweert. De uitspraak zal belangrijke consequenties hebben voor Gillis en zijn ondernemingen. De uitkomst zal niet alleen bepalen welke straf Gillis eventueel krijgt opgelegd, maar kan ook de toekomst van zijn vakantieparken en andere activiteiten beïnvloeden. De zaak werpt ook een schaduw over de reputatie van Gillis, die bekend staat om zijn flamboyante persoonlijkheid en zijn succes als ondernemer. Het is nu aan de rechter om te bepalen wat de waarheid is en welke straf passend is. De verwachting is dat de uitspraak op korte termijn zal volgen en de spanning bij Gillis en zijn omgeving zal verder oplopen.





