Peter Gillis voor de rechter: 18 maanden cel en miljoenenboete geëist

Campingbaas Peter Gillis staat voor de rechter vanwege vermeende belastingontduiking. Het OM eist een gevangenisstraf van 18 maanden en een boete van 1,3 miljoen euro. Gillis en zijn advocaten betwisten de beschuldigingen.

De problemen voor campingbaas en realityster Peter Gillis (64) lijken zich op te stapelen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag een gevangenisstraf van 18 maanden en een boete van 1,3 miljoen euro geëist tegen Gillis. Dit volgt op beschuldigingen van opzettelijke belastingontduiking door zeven van zijn ondernemingen, waaronder bekende vakantieparken in Ommel , Valkenswaard en Arnhem . De belastingaangiftes voor de jaren 2020 en 2021 werden niet tijdig ingediend, wat volgens het OM opzettelijk gebeurde en de Belastingdienst voor 2,8 miljoen euro benadeelde. Gillis en zijn advocaten betwisten deze beschuldigingen, waarbij ze wijzen op overmacht en administratieve complicaties. De rechtbank in Den Bosch dient als decor voor deze complexe juridische strijd, met Gillis die vastbesloten is om zijn naam te zuiveren en een eerlijk proces te garanderen. Gillis zelf kwam vanochtend samen met zijn vriendin Wendy en kinderen Mark en Ruud aan bij de rechtbank. 'Daar gaan we weer, we gaan ons best doen,' reageerde Gillis met een zucht op de vraag of hij er nog vertrouwen in heeft. 'Laten we maar zeggen van 'ja'. Ik moet een eerlijk proces krijgen.'

De kern van de zaak draait om de vraag of de vertraging in de belastingaangiftes het gevolg was van opzet of overmacht. Gillis erkent dat de aangiftes niet tijdig zijn ingediend, maar voert aan dat er diverse complicaties waren die dit veroorzaakten. Hij wijst op een inval in 2019 waarbij een grote hoeveelheid administratie in beslag werd genomen, die pas veel later werd teruggegeven. Daarnaast benadrukt Gillis de problemen met zijn accountant. De accountant die hij had nam afscheid in 2020. Nieuwe accountants vinden was moeilijk, omdat de FIOD al onderzoek naar hem deed. Uiteindelijk werd in 2022 een accountantskantoor gevonden. De advocaten van Gillis vinden het opmerkelijk dat de zaak nu voor de rechtbank wordt uitgevochten. Ze menen dat een gesprek met de Belastingdienst de voorkeur had gehad. De eis van het OM weegt zwaar. Justitie beweert dat Gillis de Belastingdienst voor 2,8 miljoen euro heeft benadeeld. Volgens justitie ondermijnt Gillis het Nederlandse financiële fundament door zijn acties. De aanklagers benadrukken het belang van belastinggeld voor de financiering van de samenleving. Ze stellen dat het niet betalen van belastingen consequenties heeft voor zaken als wegen, dijken, gezondheidszorg, veiligheid, onderwijs en sociale voorzieningen. De advocaten van Gillis noemen de strafeis 'buitensporig' en stellen dat het OM onvoldoende bewijs heeft geleverd dat de aanmaningen van de Belastingdienst de betrokken partijen daadwerkelijk hebben bereikt. Gillis zelf benadrukt dat hij wordt weggezet als een slecht persoon, terwijl hij volgens eigen zeggen gewoon een hardwerkende ondernemer is. Hij wijst er ook op dat zijn bedrijven in Nederland grotendeels stil liggen.

De verdediging van Gillis zet sterk in op de factor overmacht. De complexiteit van de situatie, met administratieve problemen en de zoektocht naar een nieuwe accountant, wordt naar voren geschoven als verklaring voor de vertraging. De advocaten proberen aan te tonen dat de belastingverplichtingen wellicht met goede intentie werden nagestreefd, maar dat externe factoren de tijdigheid in de weg stonden. Een van de cruciale punten in de verdediging is het ontbreken van bewijs dat de aanmaningen van de Belastingdienst daadwerkelijk zijn aangekomen. De advocaten proberen de rechtbank ervan te overtuigen dat er onvoldoende bewijs is voor opzettelijke belastingontduiking en dat de strafeis van het OM daarom onrechtvaardig is. De uitkomst van deze zaak heeft niet alleen gevolgen voor Peter Gillis persoonlijk, maar kan ook precedentwerking hebben voor andere ondernemers die te maken hebben met vergelijkbare administratieve problemen. De rechtbank zal een evenwicht moeten vinden tussen het beschermen van de belastinginkomsten en het recht op een eerlijk proces. De zaak laat zien hoe ingewikkeld de relatie tussen ondernemerschap, belastingwetgeving en administratieve procedures kan zijn





