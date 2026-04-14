Peter Gillis geschokt door strafeis: 'Er worden vieze spelletjes gespeeld'

Realityster Peter Gillis reageert verbijsterd op de strafeis van 18 maanden cel en een boete van 1,3 miljoen euro voor het niet tijdig doen van belastingaangifte. Hij beschuldigt justitie van een persoonlijke afrekening en voelt zich onrechtvaardig behandeld.

Peter Gillis , de 64-jarige ondernemer en bekend realityster, reageert geschokt op de strafeis van 18 maanden cel en een boete van 1,3 miljoen euro voor het niet tijdig doen van belastingaangifte. In een interview met Omroep Brabant uit hij zijn verbazing en frustratie. Volgens Gillis worden er 'vieze spelletjes gespeeld' en voelt hij zich onrechtvaardig behandeld. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt Gillis ervan de Nederlandse samenleving te ondermijnen door gedurende acht jaar geen volledige of tijdige belastingaangifte te hebben gedaan.

De bewuste periode betreft de jaren 2020 en 2021, waarin Gillis en zijn bedrijven hun belastingverplichtingen niet nakwamen. Gillis erkent de vertraging, maar beroept zich op overmacht als gevolg van een eerdere inval van de Belastingdienst en het vertrek van een accountant. De justitie ziet echter opzet in het handelen van Gillis en beweert dat hij de Belastingdienst voor maar liefst 2,8 miljoen euro heeft benadeeld. Gillis zelf omschrijft de strafeis als 'schokkend' en 'onschuldig'. Hij benadrukt dat hij deze uitkomst niet had verwacht en voelt zich 'helemaal van slag'.

Gillis suggereert dat andere bedrijven in een vergelijkbare situatie vaak coulanter worden behandeld en wijst op een vermeende persoonlijke vendetta tegen hem. Hij beklaagt zich over het feit dat hij, in tegenstelling tot anderen, onmiddellijk in een strafzaak wordt betrokken, terwijl andere bedrijven doorgaans uitstel of een waarschuwing krijgen. Gillis legt uit dat er in 2017 al is besloten dat hij een strafblad moet krijgen, en dat alles in het werk wordt gesteld om dat te bewerkstelligen. Hij concludeert dat er sprake is van een persoonlijke afrekening.

De advocaten van Gillis stellen dat de strafeis 'buitensporig' is en pleiten voor vrijspraak. De uitspraak in deze zaak staat gepland voor 7 mei. Op de dag van de uitspraak was Gillis, naast de rechtbank, ook nog aanwezig bij een belangrijke lunchafspraak betreffende zijn toekomst in Kroatië. Hierdoor vernam hij de uitspraak pas later op de dag. Dit onderstreept de complexiteit van zijn situatie, waarin zowel juridische als zakelijke belangen op het spel staan.

De uitkomst van deze zaak is cruciaal voor de toekomst van Gillis en zijn ondernemingen. De rechtszaak voegt zich bij een andere zaak over belastingfraude die eind dit jaar in hoger beroep zal worden behandeld. De ondernemer zal vermoedelijk dan opnieuw voor de rechter verschijnen. Woensdag staat er bovendien een andere zaak op de agenda. De juridische kwesties rond Peter Gillis lijken voorlopig nog niet ten einde te zijn.

De impact van deze juridische strijd op zijn persoonlijke leven en zakelijke belangen is enorm. De ontwikkelingen worden met argusogen gevolgd, zowel door de media als door zijn fans en zakelijke relaties. De uitkomst van de verschillende rechtszaken zal bepalend zijn voor de toekomst van Gillis in de publieke arena en in de zakenwereld.





