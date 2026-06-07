Peter de Koning: de man achter de megahit 'Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente' blijft muzikant

Rotterdammer Peter de Koning (66) scoorde eind jaren negentig een wereldwijde hit met 'Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente', maar koos er daarna voor om niet te profiteren van hetBN-beroep. In plaats daarvan bleef hij optreden met zijn trio De Flamingo's, schrijven liedjes op maat en blijven inzetten voor zijn muzikale passie, van straatoptredens tot theater en bruiloften. Een portret van een nederige artiest die zijn eigen pad volgde.

'Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente' is een iconisch Nederlands lied dat iedereen kent, maar weinig mensen weten wie het heeft gezongen.

Rotterdammer Peter de Koning (66) scoorde eind jaren negentig met dit nummer een megahit, maar koos er vervolgens voor om terug te trekken uit de schijnwerpers. In zijn zelfgebouwde huis in Rotterdam-Zuid, waar ook zijn studio, werkplaats en fietsenhok zijn, herinnert hij zich het bijna toevallige ontstaan van het nummer. Hij vond de opmerkelijke titel in een oud notitieboekje en schreef het lied within een half uur.

De demo werd opgepikt door de radio en leidde tot wekenlang interviews en optredens over het hele land. De drukking was zo groot dat hij het nummer bijna niet meer kon horen zonder een vervreemdend gevoel te krijgen. In plaats van de kans te grijpen voor een grotere carrière als BN'er, bleef Peter de Koning optreden met zijn eigen trio De Flamingo's.

Hij zag zichzelf niet als een platenartiest, maar als een muzikant die komt spelen en dan weer naar huis gaat, zonder manager of website. Zijn muzikale voorbeeld was Wim Kerkhoff van De Amazing Stroopwafels, die hij zag optreden op straat en die hem de belangrijkste lessen leerde over het Trekken van publiek. Peter de Koning speelde jarenlang zelf op straat, bij de Lijnbaan en op pleinen, wat hem leerde om aandacht te trekken en volume te maken.

Nu schrijft hij vaak liedjes op maat voor speciale gelegenissen zoals geboortes en bruiloften, vaak met teksten van zijn vrouw die een creatieve achtergrond heeft als psycholoog, schrijver en cultuurconsulent. Samen hebben ze veel projecten gedaan voor theaterscholen en kindermusicals. Met zijn band De Flamingo's, compleet met verhalenverteller Roland Vonk, treedt hij nog altijd op bij theatershows, congressen, huwelijksfeesten en buurtcafés. De afwisseling maakt het werk leuk, van het begeleiden van een theatercollege tot een gouden bruiloft.

Het vraagt ook fysiek veel van hem, met buitenoptredens in de zomerhitte en urenlang akoestisch spelen, maar hij heeft in meer dan vijfendertig jaar slechts één optreden afgezegd, vanwege een enorme kater.

'Show must go on' is zijn motto, ook bij griep of koorts. En natuurlijk speelt hij zijn grote hit nog steeds op verzoek, wanneer mensen hem herkennen. Terwijl veel van zijn leeftijdsgenoten gepensioneerd zijn, sport hij zes keer per week, schrijft hij nieuwe muziek en blijft hij regelmatig optreden. Stoppen komt niet in het vizier, een les die hij misschien al kreeg toen een pensioenadviseur op zijn 34ste vroeg tot welke leeftijd hij dacht te kunnen optreden





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