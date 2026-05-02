Peter Bosz uitgeroepen tot Trainer van de Maand Eredivisie voor april

Peter Bosz ontvangt de prijs voor Trainer van de Maand in de Eredivisie voor april, na succesvolle wedstrijden met PSV tegen FC Utrecht, Sparta Rotterdam en PEC Zwolle. Hij blikt terug op het kampioenschap en vooruit naar de wedstrijd tegen Ajax, zijn honderdste duel als PSV-trainer.

Peter Bosz is uitgeroepen tot Trainer van de Maand in de Eredivisie voor april. Dit is opvallend omdat het de eerste keer is dat hij deze prijs in ontvangst neemt tijdens zijn periode in de Nederlandse competitie.

Bosz leidde PSV naar een historisch vroeg kampioenschap, maar de prijs wordt nu uitgereikt op basis van de prestaties in april, waarin PSV overwinningen behaalde op FC Utrecht (4-3), Sparta Rotterdam (0-2) en PEC Zwolle (6-1). PSV was in april de enige Eredivisie-club die alle drie de wedstrijden wist te winnen, wat Bosz de erkenning oplevert.

Deze uitverkiezing volgt op de ontslagen van trainers Maarten Martens bij AZ en Fred Grim bij Ajax, wat de prestaties van Bosz extra in de schijnwerpers zet. Hoewel Bosz eerder al drie keer de titel van Trainer van de Maand won, is dit dus zijn eerste keer in de Eredivisie. Bosz benadrukt dat hij volledig afhankelijk is van zijn spelers.

Hij blikt terug op het kampioenschap, dat hij ondanks de vroegtijdige beslissing alweer even als ver weg beschouwt, mede door de kampioenstrip naar Ibiza met zijn selectie. Vooral de 0-2 overwinning op Sparta Rotterdam blijft hem bij. Tijdens die wedstrijd experimenteerde PSV al met een nieuwe tactiek, met name op het middenveld, en keek Bosz vooruit naar de mogelijke ontwikkelingen voor het volgende seizoen.

Hij geeft aan dat PSV zich wil spiegelen aan topclubs als Paris Saint-Germain en Bayern München, niet alleen in de individuele kwaliteiten van de spelers, maar vooral in de manier waarop zij voetbal spelen. Bosz stelt dat de manier van voetballen die bij deze clubs wordt gehanteerd, PSV aanspreekt. Ondanks het behaalde kampioenschap erkent Bosz dat er meer in zat voor PSV.

Het missen van de bekerfinale was een teleurstelling, aangezien hij de beker nog niet eerder met PSV heeft gewonnen. Ook het Champions League-avontuur viel tegen, met slechts acht punten uit acht duels, wat resulteerde in uitschakeling. Komende zaterdag, om 20.00 uur tegen Ajax, zal Bosz een speciale mijlpaal bereiken: zijn honderdste duel als trainer van PSV.

Een week voor de wedstrijd vertrok het team naar Ibiza om het kampioenschap te vieren, wat volgens Bosz een positieve invloed heeft op de energie van de spelers, vooral aan het einde van een lang seizoen. Hij verwacht dan ook een fris PSV op het veld te zien staan. De reacties op sociale media laten zien dat de supporters van PSV uitkijken naar de wedstrijd tegen Ajax, waarbij de kampioensschalen in de Arena een extra dimensie toevoegen.

Er wordt ook gehint op de situatie bij Vitesse, waarbij supporters hopen dat het advies om in de Eerste Divisie te blijven en te strijden voor promotie, wordt overgenomen. De algemene sfeer is positief en er wordt uitgekeken naar een mooi weekend met voetbal. De KNVB wordt in de reacties op sociale media bekritiseerd, maar de focus ligt vooral op de prestaties van PSV en de komende wedstrijd tegen Ajax.

De supporters van PSV zijn trots op het behaalde kampioenschap en kijken met vertrouwen naar de toekomst





