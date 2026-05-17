Peter Bosz heeft waardering voor NEC en kijkt toe naar de voorrondes voor de Champions League

Peter Bosz, hoofdtrainer van PSV, heeft veel waardering voor NEC en kijkt toe naar de voorrondes voor de Champions League volgend seizoen. NEC verzekerde zich op de slotdag van de Eredivisie van de derde plek en heeft zeker van de voorrondes voor de Champions League. De Gelderlanders zegevierden met 2-1 over Go Ahead Eagles en Peter Bosz heeft waardering voor de goede spelers van NEC. Rafael van der Vaart verrichtte zaakwaarnemerswerk en Dick Schreuder heeft een lange weg afgelegd om bij NEC te komen. PSV trof NEC dit seizoen drie keer en NEC wist PSV in de halve finale van de KNVB Beker en in de Eredivisie te verslaan. NEC lonkt voor de Tukkers de Champions League-miljoenen.

Peter Bosz heeft veel waardering voor NEC , zo maakt de hoofdtrainer van PSV duidelijk in het programma. De Nijmegenaren verzekerden zich op de slotdag van de Eredivisie van de derde plek.

Zodoende zijn Dick Schreuder en zijn mannen zeker van de voorrondes voor de Champions League volgend seizoen. komt de overwinning van NEC ter sprake. Dankzij twee treffers van de Fransman Noé Lebreton zegevierden de Gelderlanders met 2-1 over Go Ahead Eagles.

‘Ze hebben goede spelers, hè’, begint Bosz. ‘Die jongen die het doelpunt maakte ook’, doelt de oefenmeester op Lebreton. Rafael van der Vaart verricht meteen maar wat zaakwaarnemerswerk.

‘Als je toch nog een goede speler voor PSV nodig hebt…’, richt hij zich tot Bosz. Laatstgenoemde neemt dan het woord.

‘Er lopen bij NEC goede spelers. En wat ik ook mooi vind: wat Schreuder doet, dat moet voor een heleboel trainers ook een stimulans zijn. Hij heeft een hele lange weg afgelegd - heeft ook bij de amateurs getraind - en is uiteindelijk vanuit Spanje (CD Castellon, red. ) hiernaartoe gekomen.

’ ‘Dat is toch geweldig? ’, vindt Bosz.

‘Ik kan daar echt van genieten. Het mooie vind ik: hij heeft een eigen kijk erop, houdt vast aan zijn visie en er is niemand in Nederland die zo speelt zoals zij doen. Zij spelen niet met echte wingbacks, maar met vleugelspitsen. Dat moet je maar durven.

’ PSV trof NEC dit seizoen drie keer. Twee van die onderlinge ontmoetingen eindigde in een overwinning voor de Nijmegenaren. Op 3 maart versloeg NEC PSV in de halve finale van de KNVB Beker (3-2), anderhalve week later was Schreuders team ook in de Eredivisie te sterk voor PSV: 2-3. Eerder in het seizoen won PSV wel in De Goffert, zij het moeizaam: 3-5.

‘Ze waren beter dan wij’, erkent Bosz, die NEC zelf een handje hielp zondag. In eigen huis waren de Eindhovenaren veel beter dan FC Twente en wonnen zij afgetekend: 5-1. Daardoor wipte NEC weer over de Tukkers heen en lonkt voor die club de Champions League-miljoenen





