Perr Schuurs spreekt over helse periode: 'Ik wil de mooiste comeback ooit maken'

Perr Schuurs blikt openhartig terug op een donkere periode van tweeënhalf jaar vol blessureleed en gemiste kansen. De verdediger, die in 2022 van Ajax naar Torino vertrok, stond aan de vooravond van een droomtransfer toen een ernstige knieblessure roet in het eten gooide. In een exclusief interview vertelt hij over zijn mentale strijd, de zoektocht naar een diagnose en zijn vastberadenheid om terug te keren op het hoogste niveau. Schuurs is nu weer pijnvrij en wil in juni fit zijn voor een nieuwe club.

Na tweeënhalf jaar breekt er licht door de duisternis voor Perr Schuurs . De 26-jarige verdediger heeft een periode van beproeving achter de rug, een tijd waarin hij de moed bijna verloor. Dit onthult hij in een openhartig interview. Na zijn overstap van Ajax naar Torino in 2022, maakte Schuurs direct indruk in de Serie A.

Een jaar later leek een transfer naar een topclub binnen handbereik, totdat een verwoestende blessure tijdens een wedstrijd tegen Internazionale, de club waar hij eerder al bijna naartoe was gegaan, hem buitenspel zette. 'Uitgerekend in mijn beste wedstrijd van het seizoen', blikt de verdediger terug in zijn 'eerste interview in tweeënhalf jaar'. 'Ik was in de zomer met Inter tot een akkoord gekomen over een contract voor vijf jaar, maar de clubs kwamen er niet uit. Crystal Palace en Tottenham Hotspur toonden ook interesse en boden meer. Zij boden 35 miljoen euro, Inter 30. Torino wilde echter minimaal 40 miljoen. Er ontstond een impasse. Dat speelde op de achtergrond mee. Ik was er ziek van dat de transfer niet doorging. Nog steeds eigenlijk', legt Schuurs uit. Het werd geen droomtransfer, maar een lange revalidatie voor de voormalig Ajacied. Een proces waar hij tot op de dag van vandaag mee bezig is. 'Alles leek voorspoedig te verlopen, maar na een week kreeg ik een reactie aan de buitenkant van de knie. Ik stierf van de pijn. In plaats van vier weken, liep ik vier maanden op krukken. Toen gingen alle alarmbellen rinkelen. Ik heb de beste orthopeden van Engeland, Frankrijk, Italië en Nederland geraadpleegd. Maar de oorzaak van de klachten bleef onbekend.'\De onzekerheid en aanhoudende pijn brachten Schuurs in een diep dal, zo beschrijft hij het zelf. 'Ik was gevallen van de top van mijn carrière en de mooiste periode in mijn privéleven in een diepe afgrond, waarvan ik het bestaan niet eens kende. Het uitte zich in huilbuien en intense woede. Op een avond, toen ik het echt niet meer zag zitten, zei ik tegen mijn vriendin: slaap lekker en ik hoop dat ik niet meer wakker word.' Ondanks deze donkere periode wil Schuurs benadrukken dat hij nooit suïcidale gedachten heeft gehad. 'Ik heb nooit overwogen om uit het leven te stappen.'\Inmiddels ziet de verdediger weer perspectief. 'Het liefst bleef ik in bed, met de gordijnen dicht. Ik schrok van de persoon die ik was geworden, ik ben twee jaar lang niet mezelf geweest. Nu ben ik al wekenlang pijnvrij en voel me steeds beter. Ik wil de mooiste comeback ooit beleven. Ik focus mezelf erop dat ik eind juni topfit ben. Dan ga ik op zoek naar een nieuwe club. Als ik daaraan denk, krijg ik tranen in mijn ogen. Het is tegelijkertijd pijnlijk dat het een droom is die werkelijkheid moet worden.' De blessuregolf in de voetballerij is opvallend. Het contrast met een volledig fitte selectie zoals bij NEC, roept vragen op over mogelijke oorzaken, want dit kan toch geen toeval zijn





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

