Perr Schuurs over Ten Hag: 'De Beste Trainer die Ik Heb Gehad'

Perr Schuurs, voormalig speler van Ajax, roemt Erik ten Hag als de beste trainer die hij ooit heeft gehad. Schuurs reflecteert op zijn tijd bij Ajax, zijn keuze voor de club en zijn ontwikkeling onder Ten Hag.

Perr Schuurs , die tussen 2018 en 2022 onder contract stond bij Ajax en in die periode werd getraind door Erik ten Hag, heeft lovende woorden over voor zijn voormalige coach. De centrale verdediger, momenteel zonder club na zijn vertrek bij Torino, sprak zondag in een gesprek met Hans Kraay junior over zijn ervaringen met Ten Hag. Kraay wilde weten wat voor trainer Ten Hag voor Schuurs is geweest. Zonder enige twijfel antwoordde Schuurs: “Ik heb hem een aantal jaren gehad.

Ik heb een paar trainers gehad, maar Ten Hag was de beste.” Schuurs benadrukte dat hij niet altijd speelde, maar dat hij Ten Hag’s tactische kwaliteiten enorm waardeerde. Hij merkte op dat spelers vaak snel geneigd zijn een trainer af te branden als ze niet veel spelen, maar dat hij Ten Hag juist prees. “Hij was tactisch zó goed. Een goede trainer. Hij liet ons draaien als team,” aldus Schuurs, terugkijkend op de periode waarin hij onder Ten Hag in 2019, 2021 en 2022 de landstitel veroverde met Ajax. \Schuurs blikte ook terug op zijn keuze om voor Ajax te kiezen in plaats van PSV. Hij onthulde dat hij eerst in gesprek was geweest met PSV, maar dat zijn vader hem adviseerde om ook met Ajax te praten. Gesprekken met Marc Overmars en Edwin van der Sar hadden een sterke invloed op hem. “Ik heb inderdaad eerst een gesprek gehad met PSV. En toen zei vooral mijn vader: ik wil dat je nog één keer bij Ajax gaat kijken. Ik sprak met Marc Overmars en Edwin van der Sar, en dat raakte me gelijk. Het had toch een andere indruk,” verklaarde Schuurs. Het gevoel dat hij daarna kreeg, overtuigde hem om een meerjarig contract bij Ajax te tekenen. Schuurs benadrukte dat hij nooit spijt heeft gehad van zijn keuze. Hij verliet de Johan Cruijff ArenA in 2022 na 95 wedstrijden, een periode die hij omschreef als 'geslaagd'. Hij benadrukte de concurrentie die hij had met spelers als Matthijs de Ligt en Jurriën Timber, die nu bij topclubs als Manchester United en Arsenal spelen. Schuurs reflecteerde op zijn eigen ontwikkeling en benadrukte dat hij fouten heeft gemaakt, maar ook goede en slechte wedstrijden heeft gespeeld, en dat hij er van overtuigd is dat hij geslaagd is bij Ajax.\De verdediger, die momenteel clubloos is, gaf aan dat hij zijn tijd bij Ajax als een succes beschouwt. Hij benadrukte de hoge kwaliteit van zijn concurrenten en de ervaring die hij opdeed door in een team te spelen met zulke talentvolle spelers. Schuurs wees erop dat hij 95 wedstrijden speelde in drie jaar tijd, wat een aanzienlijke prestatie is gezien de concurrentie. Hij gaf aan dat hij veel geleerd heeft van Ten Hag en dat de tactische aanpak van de coach essentieel was voor het succes van het team. Zijn verhaal illustreert de impact die een trainer kan hebben op de ontwikkeling van een speler en de vorming van een winnend team. De periode bij Ajax was voor Schuurs een tijd van persoonlijke en professionele groei, waarin hij zich ontwikkelde tot een sterke verdediger. Hij beschouwt de periode dan ook met veel trots en waardering





