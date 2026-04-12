Perr Schuurs dicht bij rentree: Italiaanse clubs tonen interesse

Perr Schuurs, die herstellende is van een zware kruisbandblessure, maakt zich op voor een comeback in het voetbal. Er is interesse van drie Italiaanse clubs, waardoor een terugkeer naar de Eredivisie onwaarschijnlijk lijkt.

Perr Schuurs , die tweeënhalf jaar geleden een zware kruisbandblessure opliep, staat op het punt om zijn comeback te maken in het voetbal. De verdediger, die in 2023 geblesseerd raakte in een wedstrijd tegen Internazionale, heeft een moeilijke periode doorgemaakt. Hij belandde in een diep dal en had zelfs moeite om de deur uit te gaan, zo vertelt hij in een interview met De Telegraaf. Nu lijkt de weg omhoog echter definitief ingezet en komt een terugkeer in het veld dichterbij dan ooit.

Schuurs onthult in het programma Goedemorgen Eredivisie dat er interesse is van drie Italiaanse clubs. \Schuurs legt uit dat hij met Torino een overeenkomst heeft om zijn contract te kunnen ontbinden, wat te maken heeft met Italiaanse regels en de verzekering. Zodra hij fit is, mag hij daar beginnen en dan zijn er Udinese, Genoa en Fiorentina die interesse hebben getoond en om informatie hebben gevraagd. Het voordeel voor Schuurs is dat hij transfervrij is en op zoek is naar een club die hem de kans geeft om weer volledig fit te worden. Hans Kraay jr. vraagt zich hardop af of de interesse van de Italiaanse clubs een streep zet door een mogelijke terugkeer naar de Eredivisie. Hij refereert aan geruchten dat Schuurs bij Ajax of mogelijk zelfs bij FC Twente onder trainer Erik ten Hag zou kunnen beginnen. Schuurs is echter resoluut in zijn antwoord: hij wil vooral een keuze maken op basis van gevoel. Hij is blij met de opties die hij heeft. Hij overweegt de mogelijkheid om zijn ritme in Nederland op te bouwen, maar gezien de lange periode van afwezigheid en de goede ervaringen in Italië, gaat zijn voorkeur uit naar een terugkeer naar de Serie A. Hij benadrukt de waardering die hij daar heeft ontvangen, wat hem veel vertrouwen geeft.\De situatie rondom Perr Schuurs is momenteel onderwerp van gesprek in de voetbalwereld. De verwachtingen zijn hooggespannen of Schuurs na zijn blessure weer terug kan keren naar het topniveau. De keuze om wel of niet naar Italië te gaan, hangt samen met zijn persoonlijke voorkeur en de mogelijkheden die de verschillende clubs bieden. De focus ligt op het vinden van een club waar hij de kans krijgt om weer volledig fit te worden en zijn oude niveau te benaderen. De interesse van de Italiaanse clubs lijkt de weg naar een terugkeer in de Eredivisie te bemoeilijken, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij Schuurs zelf. De recente ontwikkelingen zijn besproken in de nieuwste aflevering van #DoneDeal, waarin ook nieuwe targets van Ajax en Feyenoord, de laatste ontwikkelingen bij PSV en andere voetbalnieuwtjes aan bod komen. Er wordt ook aandacht besteed aan de carrièremogelijkheden van oud-topvoetballers die een trainerscarrière overwegen





