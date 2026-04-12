Perez en El Ahmadi vernietigend over arbitrage: 'Dit mag nooit gebeuren'

Kenneth Perez en Karim El Ahmadi hebben zich kritisch uitgelaten over de arbitrage in de wedstrijd FC Utrecht - Telstar. Ze veroordelen het optreden van VAR en scheidsrechter, en vinden dat de goal van Utrecht onterecht tot stand kwam.

Kenneth Perez en Karim El Ahmadi hebben zich uitgesproken over het optreden van de videoscheidsrechter ( VAR ) Dennis Higler en scheidsrechter Danny Makkelie tijdens de wedstrijd in de VriendenLoterij Eredivisie tussen FC Utrecht en Telstar . De analisten waren kritisch over de arbitrage, met name over de goal van Gjivai Zechiël. In hun analyse bekritiseerden Perez en El Ahmadi de beslissingen die leidden tot de 2-1 voorsprong van Utrecht.

Ze waren van mening dat de goal onterecht was en dat de VAR en scheidsrechter ernstige fouten hadden gemaakt.\Volgens de analisten was er voorafgaand aan de goal een duidelijke overtreding van Didden op het middenveld. Perez merkte op dat de verdediger al een houding aannam alsof hij een overtreding verwachtte en terugliep. El Ahmadi sloot zich hierbij aan en vond het onbegrijpelijk dat Makkelie de overtreding over het hoofd zag, terwijl hij er bovenop stond. Hij vond het zelfs schandalig dat de VAR de situatie niet corrigeerde. El Ahmadi was duidelijk in zijn oordeel: als de VAR dit niet ziet, dan verdient diegene het niet om in die positie te zitten. Hij benadrukte dat de overtreding duidelijk boven de enkel was en dat dit voor iedereen zichtbaar had moeten zijn.\Perez uitte zijn zorgen over het algemene niveau van de Nederlandse arbitrage. Hij vroeg zich af of de VAR wel de moed heeft om een fout van een ervaren scheidsrechter als Makkelie te corrigeren. Hij beschreef de frustratie over de vele fouten die scheidsrechters maken en benadrukte dat het algehele niveau omhoog moet. Perez wees erop dat de VAR een grotere verantwoordelijkheid heeft om de scheidsrechter te helpen en dat de huidige situatie verre van ideaal is. Hij benadrukte zijn frustratie met zowel de VAR als de scheidsrechters. Beide analisten waren het erover eens dat de kwaliteit van de arbitrage te wensen overliet en dat er dringend verbetering nodig is. Ze spraken hun ongenoegen uit over de inconsistentie en de duidelijke fouten die het spel beïnvloeden





