Per Kampman fietst van Stockholm naar Meppel voor onderzoek naar Parkinson

Per Kampman, een 47-jarige man uit Emmen, heeft een bijzondere fietstocht gemaakt van Stockholm naar Meppel. Hij fietste om geld op te halen voor onderzoek naar Parkinson.

De parkeerplaats van een hotel in Emmen stroomt maandagochtend langzaam vol. Wielrenschoenen worden aangetrokken, fietsen worden nog eens gecontroleerd en in groepjes drinken mensen koffie in de felle zon.

Vrienden, familie, bekenden, maar ook mensen die Per Kampman (47) helemaal niet kennen. Ze zijn gekomen voor de laatste kilometers. Nog eens de fiets op, richting Meppel om geld op te halen voor onderzoek naar Parkinson. Voor Kampman zelf voelt het haast onwerkelijk.

Dertien dagen geleden vertrok hij vanuit Stockholm, inmiddels zitten er ruim 1.500 kilometer in zijn benen. Kilometers vol regen, wind, slapeloze nachten en momenten waarop zijn lichaam eigenlijk al had aangegeven dat het genoeg was geweest. Dat iedereen de moeite neemt op tweede pinksterdag, met dit mooie weer, terwijl ze ook aan het strand kunnen liggen. Maar met mij mee te fietsen, wat moet ik zeggen, zegt hij zichtbaar geraakt.

Dat zegt alles, wat hier staat. Drie jaar geleden kreeg Kampman de diagnose Parkinson. Sindsdien veranderde zijn leven ingrijpend. Toch besloot hij iets te doen wat zelfs geoefende fietsers moeilijk vinden.

Van Stockholm naar Meppel fietsen om geld op te halen voor onderzoek naar Parkinson. Terwijl hij zelf zegt niet eens van fietsen te houden. Ik ben impulsief en wilde iets geks doen, lacht hij. Stockholm was mijn eerste buitenlandse werktrip vroeger.

Die combinatie maakte het bijzonder. Onderweg werd het avontuur groter dan hij vooraf had durven dromen. Op de allereerste dag, misschien meteen ook de zwaarste, stonden ineens twee elanden langs de weg. Dat was zo mooi, dat vergeet ik nooit meer.

En ook vrienden kwamen hem een bezoek brengen. Twee vrienden die duizend kilometer heen en terug reden om slechts één middag en avond met hem mee te fietsen. Ook zijn ouders waren mee op reis, zij volgden hem dertien dagen lang met de camper. Dat dat nog kan, op die leeftijd samen zo op pad.

Dat is heel bijzonder. Maar onderweg betaalde zijn lichaam wel de prijs. Fysiek is het klaar, zegt Kampman eerlijk. De benen willen niet meer rondjes draaien.

Het is op. Toch stapte hij iedere ochtend opnieuw op de fiets, puur op wilskracht. Ik had niet gedacht dat ik het zo goed kon volhouden, zegt hij. Ik dacht dat we veel meer stukken met de camper moesten overbruggen.

Maar nee. We hebben het gedaan. Wat hem erdoorheen sleepte? Hij hoeft er niet lang over na te denken.

Op zijn fietshelm staan teksten van zijn zoons geschreven. Komt goed en je kan het. Die woorden zijn vaak voorbijgekomen. Ja, mooi.

Kampman had onderweg lang de tijd om na te denken. Over de ziekte, de toekomst en wat nog komen gaat. Het is progressief, zegt hij rustig. En de laatste twee jaar gaat het snel achteruit.

Ik hoop dat het stabiel blijft, maar dat heb ik niet voor het zeggen. Even kijkt hij voor zich uit, naar de mensen die klaarstaan voor de laatste kilometers. Dus we halen elke dag alles eruit wat erin zit. 25 duizend euro opgehaald. Mijn eerste gevoel is trots, zegt hij.

En avontuurlijk. Het is gegaan zoals gepland, eigenlijk zelfs veel mooier. Later die dag rijdt Kampman Meppel binnen. Moe, maar glimlachend.

Langs de kant staan mensen te klappen, fietsers trekken nog eens op naast hem. Na bijna twee weken onderweg zit het erop. Eigenlijk kijk ik er met een heel goed gevoel op terug, zegt hij lachend. Maar doe ik het nog een keer? Nou voorlopig nog niet





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Parkinson Fietstocht Onderzoek Emmen Stockholm Meppel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Mislintat per direct ontslagen bij Fortuna Düsseldorf na degradatie'Sven Mislintat moet vermoedelijk alweer vertrekken bij Fortuna Düsseldorf. De sportief directeur was sinds eind vorig kalenderjaar actief op het tweede niveau van Duitsland, maar krijgt zijn congé na de degradatie naar het derde niveau.

Read more »

Bijpassende vaarroute voor pleziervaart in Drenthe afgesloten vanwege Norgerbrug-onderhoudHet vaarseizoen voor pleziervaart in Drenthe heeft tot vertragingen geleid door werkzaamheden aan de Norgerbrug, op de Drentse Hoofdvaart tussen Assen en Meppel. Vaarboots kunnen niet verder dan de noodbrug, waardoor rondritten via Friesland of Groningen noodzakelijk zijn geworden.

Read more »

De week van Drenthe: van femicidezaak Ida (72) tot noodopvang GietenDeze reikte Drenthe de helpende hand uit naar Ter Apel. In Gieten werden 130 asielzoekers tijdelijk opgevangen in een sporthal, om te voorkomen dat zij buiten moesten slapen. En ook werd er deze week gestaakt in de zuivelbranche in Meppel.

Read more »

Illegale drugsmarkt in Den Haag: 85 miljoen euro per jaarDe gemeente Den Haag heeft rioolwateronderzoek uitgevoerd en heeft ontdekt dat jaarlijks meer dan 85 miljoen euro omgaat op de Haagse drugsmarkt. De uitkomsten bevestigen het belang van de lokale drugsaanpak en tonen verschillen in gebruik van drugs tussen Den Haag en andere steden.

Read more »